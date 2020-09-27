台南市東區自小客車轉彎撞死騎單車直行男子　駕駛人：沒看到人！

▲台南市東區東平路、莊敬路口，26日下午2時28分許，發生自小客車撞死單車騎士車禍命案，死者人車一度被壓在車底，經救出送醫急救宣告不治。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市東區東平路、莊敬路口，26日下午2時28分許，發生自小客車撞死單車騎士車禍命案，1名魏姓男子駕駛自小客車行經該路口左轉彎時，涉嫌撞上騎單車直行的郭姓男子，郭男送醫急救延至深夜傷重不治，魏男酒測值0，警方初判疑因轉彎車未禮讓直行車釀禍，全案依過失致死罪嫌移送法辦。

警方說，9月26日下午2時28分許，台南市東區東平路與莊敬路口發生死亡車禍，41歲魏姓男子駕駛自小客車，沿東平路東向西行駛，至事故地點作左轉時，與騎單車由東平路西向東直行的77歲郭姓男子發生車禍，郭男人車一度被壓在車底，經救出送醫急救，因顱內出血和左腳多處鈍傷，於26日深夜11時傷重宣告不治。雙方酒測值都為0。

台南市警一分局警方據報派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證，據魏男向警方供稱，他當時車速很慢，沒有看到死者單車過來，可能是被對向其他自小客車檔住視線，當時陽光很刺眼。

據警方調查，死者當時騎單車說要到附近公園運動，死者家屬要求警方查明車禍肇事原因，追究肇事人責任。

員警初步調查說，根據現場調閱行車記錄器和路口監視畫面來看，車禍主可能是轉彎車未禮讓直行車造成，惟肇事真正原因及相關責任尚待進一步車禍鑑定釐清。全案訊後依過失致死罪嫌法辦。

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