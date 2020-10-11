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被問給國慶連假交通疏運狀況打幾分　林佳龍：這次比較順暢

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記者賴文萱／台北報導

國慶連假進入尾聲，高公局預估今（11）日收假日交通量為113百萬車公里。交通部長林佳龍今也赴高公路北區交通控制中心視察狀況，被問給這次國慶連假疏運打幾分，他避談分數表示，雙十連假疏運比較順暢，但仍要嚴陣以待，目前車流量還有整個疏運情況都良好，截至現在也沒有紫爆情況。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

▲交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

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林佳龍視察高公路北區交通控制中心後接受媒體聯訪，被問及給這次連假疏運打幾分？他避談分數，但表示，這次雙十連假疏運比較順暢，不過今天是收假日，還是要嚴陣以待。因為收假時候，特定路況相對比較壅塞，他也藉機特別感謝國人配合疏運措施，包含搭乘公共運輸採取分流、多利用資訊平台，對於交通事故排除也很有效率，所以才能維持國道順暢。

林佳龍說，連假這幾天他南來北往，走國道也都暢通，同仁表現很好，他也引用今年金曲獎年度專輯得主「阿爆」說的話，「 我們的日常，是一些人犧牲了他們的日常 。」來感謝交通疏運團隊。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

▲林佳龍視察高公局北區交通控制中心。（圖／交通部提供）

林佳龍說，因為收假日北上車潮相當多，依舊要堅守崗位、嚴陣以待，今天結束後才能算總分，之後也會總結端午、中秋、雙十連假獲得的寶貴經驗重新檢討。

另外，針對推動公共運輸部分，林佳龍表示，疫情對公共運輸衝擊在7月前影響很大，運量減少1/3，8月後有陸續恢復，高鐵、台鐵已恢復到接近去年水準，國道客運也恢復將近9成，他稱讚台灣公共運輸情況，在全世界可說是最好的。

不過，林佳龍也指出，公共運輸後續還有成長空間，這次往返東部的國道客運北花線，票價優惠幾乎是半價，未來在連假首日、收假日，會試辦更優惠的票價，鼓勵大家搭乘。

10/11（日）易壅塞路段、時段

國1
⚫下午北向
15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）
15-18 時南屯-后里（4倍）
16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3
⚫下午北向
16-18 時關西-大溪（4倍）
16-18 時大山-香山（4倍）
16-18 時竹山-中興（3倍）
16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5
⚫下午北向
10-20時宜蘭-坪林（7倍）

國6
⚫下午西向
16-18 時 舊正-霧峰系統（3倍）

▼國慶收假日路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶收假日路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶收假日路況預報圖。（圖／高公局提供）

▲▼國慶收假日路況預報圖。（圖／高公局提供）

高公局路況預報員陳恩柔指出，目前國5宜蘭至坪林路段出現車多壅塞狀況，預計這樣的情形將持續至晚上8點才會紓解；中部路段國1西螺-埔鹽、南屯-后里等路段，在中午用餐過後會逐漸有車潮湧現；國3北向路段則是在下午3點過後車流量會開始變多。

今日相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

至於省公路收假日路況部分，公路總局表示，今日為國慶連假最後一天，國內各大風景區及鄰近遊樂區路段，包含：台2線福隆至瑞濱、關渡 至淡水路段、萬里至大武崙路段，台3線大溪路段、台1線水底寮至楓港路段、台9線礁溪路段及蘇花公路與南迴公路，以及快速公路台61線鳳鼻至香山路段及竹南北上路段、台65線至國道3號土城交流道路段、台64線東行至國3中和交流道及西行至國1五股交流道路段、台86線歸仁交流道段等，預估上午9時起陸續會有局部車多或壅塞情形。

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