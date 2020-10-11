「米糧俱樂部」希望廣場開賣　農糧署要送50元抵用券和1年份好禮

▲「米糧俱樂部」希望廣場正式開賣。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

「米糧俱樂部」展售活動在台北希望廣場開賣啦！農糧署邀集全台米穀雜糧優質廠商成立「米糧俱樂部」，在10月11日、11月21日至22日、12月12日至13日及12月26日至27日在希望廣場熱鬧登場，現場能買到全台最頂級的包裝食米，以及受到許多民眾喜愛的的米製烘焙點心，還有各地最新鮮且安全可溯源的雜糧原料及其加工產品，現場完整呈現米糧產品豐富、美味、創新的新風貌，更要送出50元抵用券。

農糧署指出，近年來國產米穀雜糧產品因為品項多元化加上健康養生特性，已掀起一陣飲食新潮流，「米糧俱樂部」致力於將健康美味的米糧產品推薦給民眾，本年度嚴選展售廠商包括有榮獲2020年「精饌米獎」好米組冠軍的池上鄉農會及有機米組冠軍的池上多力米公司至現場展售頂級美味的冠軍米。還有近年來深獲消費者青睞的多款米製烘焙點心，包括有紫米鹹蛋糕、糙米輕乳酪蛋糕、米布丁、米蛋捲及米餅乾等。

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農糧署表示，米穀粉營養豐富又具有特殊香氣，加上製成的點心後口感軟Q、不油膩及無麩質等優點，讓喜愛烘焙點心又注重健康的消費者可以放心享用。除此之外，活動現場也有展售傳統米製美食，包括100%純米米粉、蘿蔔糕及芋頭糕等；許多雜糧原料及加工品，如產銷履歷黃豆、紅豆、黑豆及古早味醬油等。

農糧署為刺激消費者前往消費，加碼推出好康，只要加入農糧署LINE＠，即可獲得一張50元抵用券（每日限量100名），另外現場消費滿300元送50元，滿500元送100元，還有販售100元超值福袋（內含300元商品）、一年份米糧好禮免費送等多種促銷活動，相關資訊請上台灣米好讚網頁米糧俱樂部專區查詢。