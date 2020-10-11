基隆輕軌升級捷運！定位首都圈重要路網　北北基有共識13日將說明

▲交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

基隆輕軌升級成捷運！交通部長林佳龍今（11）日受訪指出，目前將基隆輕軌定位為基隆捷運，是首都圈捷運路網很重要的路線，交通部13日將召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台，針對有共識部分，13日將對外說明。

林佳龍指出，目前將基隆輕軌定位為基隆捷運，是首都圈捷運路網很重要的路線，交通部以這樣方式就先前競合的路線或是路段進行整合。他說，交通部政次王國材已個別拜訪台北、新北、基隆市政府，就地方的期待跟他們可能關切的地方做過討論，現在也已找出交集，13日就會召開第一次北北基軌道路網政策溝通平台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對基隆輕軌升級為基隆捷運，林佳龍解釋，主要是以首都圈軌道路網來重新檢視幾條競合的軌道路線，因為未來包含北宜高鐵將取代直鐵，再加上民生汐止線捷運環評已經通過，原來對於基隆輕軌路線，地本來方就有不同意見，此外也涉及到台鐵本身在樹林-七堵間有瓶頸難突破。林佳龍說，這就像在解聯立方程式，要從各條方程式得出最佳解。

▲交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

至於北宜高鐵進度部分，林佳龍說，現在正進行綜合規劃，已經有期中報告，年底會完成期末報告。如果北宜高鐵成為一個選項時，不但不會去排擠到原來在南港附近跟台鐵及捷運的路廊，甚至可以產生大量分流效果，整個運量提升，讓基隆捷運能夠兩頭延伸。

此外，考量到跟民生汐止線的捷運整合，林佳龍說，有關系統形式等相關的技術性問題，交通部所屬單位已經研究初步方案，有共識部分，13日將對外說明。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來