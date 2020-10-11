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收假日高屏空氣超髒「亮紅燈」！未來3天雲嘉南汙染物易累積

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▲▼高雄空汙。（圖／記者呂佳賢攝）

▲環保署表示，11日午後受光化作用影響，高屏空品區達「紅色警示」等級。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署指出，今（11日）環境風場為東北風，中部以北地區擴散條件良好，空氣品質較佳；南部地區位於下風處，稍有污染物累積，其中，高屏空品地區達對全民都不健康的「紅色警示」等級。

環保署說明，依氣象局氣象資料顯示，11日受東北風影響，中部以北地區擴散條件良好，空氣品質佳；南部地區位在下風處，擴散條件較差，汙染物稍易累積；馬祖及金門地區則受到大陸沿海汙染物影響，午後臭氧濃度可能偏高。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；午後受光化作用影響，雲嘉南空品區及馬祖、金門地區，空氣品質將達「橘色提醒」等級，高屏空品區達「紅色警示」等級。

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▲▼全國各空品區空氣品質指標(AQI)預報。（圖／環保署提供）

▲全國各空品區空氣品質指標（AQI）預報，11日高屏地區亮起紅燈。（圖／環保署提供）

環保署表示，12日受南方低壓帶影響，環境風場為東北風至偏東風，且北部及東半部地區有短暫陣雨，竹苗以北擴散條件良好，空氣品質佳；中南部地區位於下風處，汙染物稍易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署指出，13日環境風場為東北風及偏東風，竹苗以北擴散條件尚佳；中部以南地區位於下風處，氣流相對穩定，須留意污染物累積，且中部及雲嘉南地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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