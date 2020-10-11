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雙十收假日蘇花路廊北上車流估午後湧現　全天車流將超過1.1萬輛

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▲國慶收假日蘇花路廊北上車流估午後湧現，全天將超過1萬1千輛。（圖／記者游芳男翻攝）
▲國慶收假日蘇花路廊北上車流估午後湧現，全天將超過1萬1千輛。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

國慶收假日蘇花路廊北上車流估午後湧現，北上車流量將達到國慶連假疏運車流高峰，全天車流量預測將超過1萬1千輛。公路總局表示，目前崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為94分，經台9丁線約為111分，且新澳隧道至蘇花改東澳端路段將形成易壅塞路段。

公路總局表示，10日為國慶連假，蘇花路廊南下全天車流量為6,561輛/日、北上為8,841輛/日，最高小時交通量南下為485輛/小時、北上為871輛/小時。10日蘇花路廊整體車流已呈現北上多於南下之趨勢，依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，11日蘇花路廊車流仍將呈現北上多於南下之趨勢，預測今日北上車流量將達到這次國慶連假疏運車流高峰，全日車流量預測將超過1萬1千輛/日。

11日截至上午10時，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為1,688輛，北上花蓮往宜蘭方向車流量為1,729輛，蘇花路廊崇德至大清水路段北上方向於上午9時至10時之間北上最高小時交通量達633輛/小時，

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另11日中午11時起，台9線自太魯閣大橋北端至崇德管制站間將持續實施大客車優先道措施，請用路人配合現場員警引導，遵循車道管制及分流秩序循序漸進，以維持行車順暢。

經10日疏運狀況研判，新澳隧道至蘇花改東澳端路段將形成易壅塞路段，提醒用路人行經上述路段時應循序漸進耐心駕駛，並於速限範圍內儘量提高車速，避免車距過大，以維持行車順暢。

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