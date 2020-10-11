9點就湧北返車潮！國5收假日恐「連塞10小時」　9大路段車多壅塞

▲國慶連假交通管制措施。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

今（11）日是國慶連假最後一天，交通部高公局表示，國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等9大路段將有壅塞，國5北向車潮到晚上7點才會紓解。

高公局表示，預計今日國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

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今日相關疏導措施包括14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

▲國道昨日有部分路段因事故壅塞。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日壅塞路段於時間包括國1新竹－湖口與國3關西－大西下午3點開始塞到傍晚；國5上午9點塞到晚上7點；國3大山、草屯、竹山下午3點起車多，傍晚逐漸紓解；國1西螺－埔鹽上午11點塞到晚上7點；國1大灣－台南系統中午有車潮；國10西向仁武下午車多，預計晚上8點紓解。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲10/11國道交通量預估。（圖／高公局提供）