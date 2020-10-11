快上路！國慶收假日國5北向車多　下午「9地雷路段」要開始塞了

▲國慶收假日路況。（圖／翻攝自高公局1968即時路況網頁）

記者賴文萱／台北報導

國慶連假進入尾聲，今（11）日收假日截至上午9點，交通量為14.8百萬車公里，北向雪隧通過輛為6800多輛次，相較去年國慶連假有減少25%；預估本日交通量為113百萬車公里。高公局預判，今將有9路段壅塞，建議北向用路人多利用上午時段出發。

目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為8.5百萬車公里。預判今日壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

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高公局路況預報員陳恩柔指出，目前國5宜蘭至坪林路段出現車多壅塞狀況，預計這樣的情形將持續至晚上8點才會紓解；中部路段國1西螺-埔鹽、南屯-后里等路段，在中午用餐過後會逐漸有車潮湧現；國3北向路段則是在下午3點過後車流量會開始變多。

10/11（日）易壅塞路段、時段

國1

⚫下午北向

15-18 時西螺-埔鹽系統（4倍）

15-18 時南屯-后里（4倍）

16-18 時新竹系統-竹北（4倍）

國3

⚫下午北向

16-18 時關西-大溪（4倍）

16-18 時大山-香山（4倍）

16-18 時竹山-中興（3倍）

16-18 時霧峰系統-霧峰（3倍）

國5

⚫下午北向

10-20時宜蘭-坪林（7倍）

國6

⚫下午西向

16-18 時 舊正-霧峰系統（3倍）

▼國慶收假日路況預報圖。（圖／高公局提供）

今日相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。

至於省公路收假日路況部分，公路總局表示，今日為國慶連假最後一天，國內各大風景區及鄰近遊樂區路段，包含：台2線福隆至瑞濱、關渡 至淡水路段、萬里至大武崙路段，台3線大溪路段、台1線水底寮至楓港路段、台9線礁溪路段及蘇花公路與南迴公路，以及快速公路台61線鳳鼻至香山路段及竹南北上路段、台65線至國道3號土城交流道路段、台64線東行至國3中和交流道及西行至國1五股交流道路段、台86線歸仁交流道段等，預估上午9時起陸續會有局部車多或壅塞情形。

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