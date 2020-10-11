康軒「會妥善處理」不道歉　全教總氣炸：14日將發動全民全面抵制

▲全教總指出，康軒在教育界有許多事業，於中小學教科書市場有42%的市佔率。（圖／記者林育綾攝）



記者許展溢／台北報導

康軒集團傳出要揪出吹哨者以及霸凌員工事件，全國教師工會總聯合會日前要求應向社會大眾道歉，全教總今（11日）表示，但康軒僅以「會妥善處理」帶過，這是完全沒誠意的說法，因此發起初步抵制，並要求康軒集團於10月13日前，董事長李萬吉應親自出面，就違反防疫規定等一連串問題向社會大眾道歉並提出補救措施，否則14日將發動全民全面抵制康軒。



全教總指出，康軒在教育界有許多事業，於中小學教科書市場有42%的市佔率，如此重要的一個文教事業集團，竟做出反教育事件，當然是對教育最差示範。尤其董事長個人不遵守防疫規定，還罔顧勞權、打壓勞工，如此行徑讓現場老師手拿康軒課本「授課」，嘴要說明康軒集團為何不對，簡直就是讓老師拿手打自己嘴巴，叫現場老師情何以堪。因此，發動老師抵制康軒集團用品，不僅是對康軒的惡劣行徑表達不滿，更是避免造成教師在教學上的尷尬。

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▲全教總呼籲李萬吉快出面道歉，否則將正式發起抵制。（圖／翻攝自康軒文教集團官網）



全教總提到，康軒的行徑不僅讓老師不滿，社會大眾也不能認同，一個不顧全民健康、置全民於染疫風險中的的董事長，竟然要揪出吹哨者，還放任管理階層霸凌員工，這根本就是一種專制、獨裁的企業文化，是一個只顧利益、不顧公益的公司，而這家公司竟然還是從事教育事業，在文教市場上佔有舉足輕重地位的公司，根本就是「教壞囡仔大小」而引起許多父母、民眾氣憤，決定拉高行動層級，從發動教師抵制，擴大到全民抵制。

▲新北勞動檢查處在康軒文教實施勞檢。（圖／勞工局提供）



全教總認為，從這次康軒事件，也凸顯現行法令對於職場員工保護不足，不僅「揭弊者保護法」遲遲沒下文，根本無法保護企業內吹哨者，對雇主霸凌員工保護也付之闕如，導致本次員工受到霸凌事件，政府卻無法可罰情況。倘若政府不加緊立法、修法處理，不良企業將更有恃無恐，打壓吹哨者、霸凌員工的事件將會一再上演，對國家、社會產生的不良衝擊將持續產生。

▲康軒文教事業大門還有防範新冠病毒相關告示。（圖／記者林育綾攝）



全教總呼籲政府盡速補強法律，以保護吹哨者及反霸凌勞工外，並在保障學生學習完整性的前提下，先啟動初步抵制，請所有老師、家長、學生，一、不訂、退訂「康軒學習雜誌」。二、不要參加「卓越杯全國競賽」；已報名者，要求退費。倘康軒集團拒絕退費，全教總將發動全面抵制。



全教總最後強調，要求康軒集團於10月13日前，董事長親自出面向社會大眾道歉、向受霸凌員工道歉，並提出該集團內部保護勞工、避免勞工被打壓的具體作法。否則，全教總將於10月14日開記者會，呼籲全民抵制康軒集團，並提出具體的抵制行動。