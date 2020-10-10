許歷農：我們誓死捍衛的是「中華民國」　不是「中華民國台灣」

記者袁茵／台北報導

中華民國中央軍事院校校友總會10日在台北市政府市民廣場舉辦「璀璨雙十捍衛中華」踩街嘉年華活動，邀請軍系大老許歷農出席並致詞，許歷農受訪時強調，他們誓死捍衛的是中華民國，不是中華民國台灣。

高齡102歲的許歷農10日下午親自抵達台北市政府市民廣場，參加璀璨雙十捍衛中華踩街嘉年華活動，他坐著輪椅上台致詞時提到，自己今年102歲，早年參加戰爭，為台海打過仗，今天有幸坐著輪椅和大家一起參加捍衛中華的嘉年華會，他個人覺得非常高興，因此要向外界報告2個事項。

▲軍系人士「護憲反台獨」活動，高齡102歲的軍系大老許歷農應邀出席致詞。（圖／記者袁茵攝）

許歷農說，第一，中華民國是國父孫中山1912年成立的，所以他們誓死捍衛的是中華民國，不是中華民國台灣，也不是台灣中華民國，更不是中華民國括弧台灣，「是正統的中華民國！」

許歷農表示，第二，中華民國開國以來，幾位重要領導人都是以憲法追求國家統一，三民主義統一中國更是追求國家統一，大家有責任繼承這群人的遺志，且孫中山遺言就是「革命尚未成功，同志仍需努力」，他們會追隨孫中山一起共同奮鬥。

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