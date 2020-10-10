與柯文哲碰面談租「護憲反台獨」場地　季麟連讚客氣：是個政治家

記者袁茵／台北報導

中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連10日在台北市政府市民廣場舉辦「護憲反台獨」活動，在租借場地前曾與台北市長柯文哲會面洽談，季麟連今受訪時透露，柯文哲是一個很客氣的人，這人也不簡單，「是一個政治家，很不容易！」

季麟連下午受訪表示，日前為了租借場地，曾與柯文哲見面，他說，柯文哲「這個人很客氣！」他表示，因為他跟北市兵役局長傅永茂熟識，所以決定要親自拜訪柯文哲，但對方表明自己年紀比較小，禮貌上是柯文哲來見他，「他48年次，比我小了一輪，很客氣，這人不簡單！」

▲中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連。（圖／記者袁茵攝）

季麟連提到，柯文哲在設市百年活動中，將歷屆市長都找來，大家相處得很好，「（柯文哲）是一個政治家，很不容易！」

被問到兩人會面過程聊什麼？季麟連說，就只是聊天，不談政治，沒其他問題。

至於給柯文哲施政打幾分？季麟連回應，「我詳細不了解，但能當選連任，一定有他的條件。」

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