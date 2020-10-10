香港人移民潮發酵　「良民證」申請日日爆滿...警急調人手

▲香港人移民申請熱潮開始發酵。圖中為香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

港版國安法生效後，自進入暑假以來，用來辦理移民的「良民證」網路預約申請，正呈現日日爆滿的盛況。據香港01報導，移民政策較成熟的國家如澳洲、加拿大，都成為計畫移民港人的主要選擇，至於有民眾反映系統擁塞，香港警方也回應稱，已抽調人手增加處理數量。

據了解，香港人若需辦理移民或到國外升學，都需要申辦俗稱「良民證」的「無犯罪紀錄證明書」，由警務處收費簽發；受疫情影響，香港警務處規定所有申請人須網路預約，惟實際測試發現，近30日的預約均已大爆滿，無法登記。

▲香港國安法6月30日晚間11時，經行政首長林鄭月娥公告生效。（圖／路透）

環凱移民顧問有限公司董事張家禧說，英國宣布持BNO港人移居方案後，接獲大量查詢。但他也提到，由於英國疫情反覆、經濟及失業率等因素，部分港人持觀望態度，將目光放往民政策較成熟的國家，如澳洲及加拿大。

統計數據顯示，今年1到9月，港警共接獲21,239宗「良民證」申請，雖整體相較去年同期的22,712宗，下降約6%，但係因上半年主要受疫情影響所致，申請已從進入暑假、港版國安法生效後開始回升，出現「暑假大塞車」。

香港警方應詢稱，現時每日名額為130個，鑒於近日出現30天爆滿，已抽調人手增加處理數量。

除了政治因素外，英識教育顧問張曉雯提到，一方面是暑假放榜緣故，她已收到個案反映預約申請「良民證」有阻滯，至8月中更是「大塞車」，一度顯示未來三個月都無預約名額。胡康邦移民顧問創辦人胡康邦說，港人移民是大勢所趨，他近期舉辦了三次線上簡介會，均有超過400人參與。

香港01報導引述環凱移民顧問有限公司董事張家禧分析，自去年反修例事件開始，香港出現移民熱潮，所以申請至今，差不多已到獲領事館發通知，須提供「良民證」的階段。

值得注意的是，港媒報導提到有市民周先生、周太太表明，希望移民到台灣享受退休生活，認為台灣的生活較安寧，較香港輕鬆。

另一方面，受國安法影響，美國取消香港的特殊待遇，因此美國在日前公布的2022年度抽籤移民計劃（Diversity Immigrant Visa）中，將香港列入中國大陸中，不再有資格參加抽籤綠卡計劃。

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