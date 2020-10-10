硬上女友閨蜜！新北男「闖紅燈」狠喊：弄死妳…她站一旁目擊全程

▲新北男在女友面前性侵女友好友，下場遭判刑3年6月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名男子阿亦（化名）2018年間與女友、女友的朋友小綠（化名）外出唱歌，孰料，3人一同回到阿亦住處後，阿亦竟當著女友的面，不顧小綠生理期來，恐嚇對方自行脫下褲子性侵得逞。小綠事後崩潰報警處理。法院審理後，判阿亦有期徒刑3年6月，案經上訴高院也遭到駁回，可上訴。

判決指出，阿亦2018年1、2月間某日晚間與女友、小綠外出唱歌，結束後3人一同返回阿亦位於新北市的住處。隔日上午阿亦一見小綠竟然起了邪念，先是要求對方陪他一起喝烈酒，或是自行脫下褲子讓他撫摸下體，若小綠不同意的話，他就要將小綠的個人資料公開到臉書社團「爆料公社」，要「弄死妳」摧毀小綠的人生。

小綠見狀只好害怕地喝下烈酒，由於她生理期來腹部相當疼痛，為求早點脫身，這才脫下身上的褲子，沒想到阿亦卻獸性大發，不顧她的推拒，出手撫摸外，還硬上小綠得逞，讓她事後崩潰報警處理，阿亦女友也替小綠作證。

雖然阿亦辯稱，當天小綠有答應讓他撫摸下體；阿亦律師則稱，小綠是因為向阿亦討錢未果，才會自稱遭到性侵，另外，阿亦女友有智能問題，說詞不能佐證。但法官檢視小綠、阿亦女友的證詞發現，2人歷次證詞並無太大出入，就算細節有些微差異也可能是因記憶力問題造成，對整體證詞的認定並沒有阻礙。

新北地方法院審理後，不採信阿亦的說詞，認為他犯後一再否認犯行，還毫無悔意，雙方也沒達成和解，最後依照強制性交罪判他有期徒刑3年6月。案經上訴高等法院，日前遭到駁回，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！