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狼魔關3年…出獄竟是復仇「暴力性侵」！　少女慘被活活燒成焦屍

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▲▼ 阿爾及利亞19歲少女柴瑪莎道（Chaïma Sadou）慘被性侵活活燒死。（圖／翻攝自推特）

▲ 柴瑪莎道年僅19歲，卻遇上性侵狼魔二度出手，慘被活活燒死。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

阿爾及利亞19歲少女柴瑪莎道（Chaïma Sadou）有著一雙深邃大眼，但笑起來甜甜的她有著令人心痛的過往，4年前曾被一名男子性侵，家屬起先要求重判，但最終嫌犯只關了3年就出獄。豈料，該名男子出獄後展開復仇大計，本月1日強行把她帶到偏僻處後，再一次性侵得逞，毆打、持刀猛刺，並潑油把她活活燒死。

綜合Gulfnews、太陽報報導，柴瑪莎道1日下午3時左右，外出前去鎮上繳交電話費，但她卻再也沒有回家，與家人完全失去聯繫，直到2日，她的遺體被發現遺棄在距離首都阿爾及爾60公里處的廢棄加油站，死狀悽慘，頭部後方及左大腿都有多處瘀青及大傷口。

經過追查，嫌疑犯正是4年前對她伸出魔爪的兇嫌瑞亞恩（Rayan）。當年柴瑪莎道家屬曾要求法庭重判，但最終他只被關了3年就出獄。

瑞亞恩現已坦承犯案。根據警方所揭露的案情細節，在案發當日，瑞亞恩至少與柴瑪莎道待上7分鐘的時間，脅迫她跟在身旁前往偏僻處，隨後性侵得逞，不但對她施暴毆打、持刀猛刺，最終更在她身上潑汽油，一把火活活燒死她。

這起社會命案激起當地社會強烈憤怒不滿及恐慌，許多人選擇走上街頭，要柴瑪莎道討回公道。她的母親公開對外喊話，直言「我的女兒被謀殺燒死，我現在呼籲執行死刑，這就是我所有的要求。」

報導指出，瑞亞恩被控性侵及預謀殺人等罪名，法官已將他還押候審。

▼柴瑪莎道母親公開呼籲政府應該要判兇手死刑。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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