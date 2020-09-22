性侵開直播！他花3.8萬買處女「當場驗貨」　31mins哭喊片瘋傳

▲性侵開直播。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博有網友20日爆料，有一段男子直播性侵女生的影片在網路上瘋傳。影片顯示，1名裸體男子疑對1名國中女生實施性侵犯，被侵犯的女生不停地哭叫，畫面中還有另外2名女孩站在旁邊幫忙按壓身體。直播的男子表示，女孩是雲南文山的國一學生，是他花9000元人民幣（約新台幣3.8萬元）買的，驗貨破處。

據《澎湃新聞》報導，9月20日晚，有微博網友爆料該影片。21日上午，該網友表示，自己根據網傳的影片片段，在一款名為「蜜桃APP」的手機軟體上找到該影片。

網友透露，原影片大約30分鐘，被轉載到成人app上，影片中的男子自稱在雲南文山本地花9000元（人民幣，下同）找來國中女生直播驗貨「幼女」；女生全程哭鬧喊痛，十分痛苦無助不知所措，「男子在驗貨結束後，還將帶血的衛生紙展示在鏡頭面前，行為極為惡劣！」

此外，旁邊還站有2名疑似未成年人，被男子威脅、脅迫，被迫對著鏡頭脫內褲，並且協助該男子強行按住受害女生。

在這款名為「蜜桃APP」的手機軟體上確有前述影片。頁面顯示，影片發布時間為今年5月9日，時長31分鐘。在該軟體上也有大量不雅影片。目前，媒體已通過中國掃黃打非網舉報了該款軟體。

9月20日23時52分，雲南省公安廳網絡安全保衛總隊官方微博評論前述網友的爆料微博稱，「正在開展工作中。」21日0時46分，文山壯族苗族自治州公安局網絡安全保衛支隊回覆稱，文山州公安局正在開展調查工作。

針對「網傳一男子直播性侵國中女生」一事，9月21日下午，雲南省文山州公安局政治部一位工作人員正式回應稱，該局已介入調查此事。

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