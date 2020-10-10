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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他捕獲野生王又正！　全新「鬍子造型」粉絲嗨翻：以為梁朝偉來了

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記者蔡儀潔／綜合報導

中天主播王又正於9月底，離開主持1年多的政論節目《新聞深喉嚨》，昨（9）日他出現在新北市議員葉元之的直播當中，畫面中的他留起了鬍子，與之前的形象180度大轉變，也因此吸引不少網友熱議，甚至粉絲不禁喊「以為梁朝偉來了」。

王又正交卸中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》主持人後，從10月起將成立自己的YouTube頻道及粉專。9日，北市議員葉元之捕獲留著鬍子的王又正，隨即開起直播，兩人聊起了新節目《正常發揮》的進度。

▲▼ 王又正。（圖／翻攝自Youtube／葉元之·原汁原味）

▲ 王又正留起鬍子。（圖／翻攝自Youtube／葉元之·原汁原味）

王又正直播中表示，在新媒體希望有固定時間，目前需要一些時間去建立平臺，例如辨公室等，希望提供給大家最完美、最沒破綻的直播節目，寧願等到公司一切設備就位，包含攝影機、人力、影棚、燈光、直播設備、數據機等，等到全部就緒，就會給觀眾最完美的「正常發揮」。

葉元之打趣道，很多人希望他去上王又正直播節目。王又正則開玩笑回說，YouTube直播就是要幹掉葉元之的。兩人還在節目中高唱《國旗歌》祝中華民國生日快樂。

▲▼ 王又正。（圖／翻攝自Youtube／葉元之·原汁原味）

▲有粉絲誇王又正像梁朝偉。（圖／翻攝自Youtube／葉元之·原汁原味）

不過網友關注的焦點，卻是王又正留起了鬍子，不少粉絲表示「有被煞到」，「又正今天的造型好性格」、「留鬍子比較有江湖大俠味道」、「以為梁朝偉來了」。

不過也有網友認為，「不要留鬍子比較帥，看起來比較習慣。」對此王又正表示，自己本來是落腮鬍，為了來上葉元之節目，才特別刮掉。

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