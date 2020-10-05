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星級飯店恐怖房客！強拉女房務秀恥度...被逮亮證件「神功護體」

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲檢察官勘驗飯店監視器，發現房門開開關關很可疑，認為吳姓男客人強制對房務阿姨露鳥猥褻。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

吳姓男子日前入住台北某星級飯店時，要求走廊上1名房務阿姨幫他處理電器問題，阿姨一進房就看到吳男露出勃起的下體，轉頭要走，與吳男發生激烈拉扯，最後阿姨連鞋都沒穿就匆忙逃出房間，向同事哭訴，檢察官調閱監視器，看到事發時，房門不斷地開開關關，與被害人指控被強拉回房的過程相符，5日依強制猥褻罪起訴吳男。

40多歲的吳男是今年5月間入住台北火車站附近某飯店，隔天上午打電話要求櫃台，抱怨電視遙控器壞掉，希望找人幫忙處理，還笑著問櫃台接聽小姐「會是妳來嗎？還是房務阿姨？」櫃台人員直覺有異，把吳男需求轉達房務部門時，還提醒不要派女性同仁前往。

但是房務部門還沒來得及派工，吳男就自己在走廊上找到正準備交接班的40多歲房務阿姨，要求阿姨幫忙解決問題，阿姨依規定在門口脫掉鞋子，一進房就看到穿著吊嘎、四角內褲的吳男露出勃起下體，阿姨轉頭開門要走，但被吳男抓住拉回房間。

性侵、強姦示意圖。（圖／達志影像）

▲被害人發現吳男的猥褻動作轉頭想走，卻被吳男強拉回房。（示意圖／達志影像）

阿姨在房門內與吳男拉扯一陣子後，終於奮力甩開吳男，衝出房間，連鞋子都沒來得及穿上，吳男追出房外，見到走廊上有其他人才又回房，阿姨向同事哭訴後報警提告，吳男卻拿出自己的精神科就醫證明，辯稱不確定發生什麼事情
，「可能有(露鳥)吧」。

因飯店房間內沒有監視器，台北地檢署首度調查時，以無法證明房內發生什麼事情等理由，處分不起訴，高檢署檢察官接到再議後，仔細觀看走廊上監視畫面，發現吳男入住的房門，的確在案發時多次開開關關，與被害人所說要離開卻不斷被拉回的情形相符，將案件發回北檢，重新傳喚櫃台等飯店人員作證後，認定吳男涉嫌以強制手段逼被害人看他露鳥，依法起訴。

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