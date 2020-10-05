揪看A片「教室內強摸鳥」　補教狼師侵犯3學生下場曝

▲羅姓男子大學畢業後於補習班任教，怎料他卻數次對男孩性騷猥褻，讓他們身心受創。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

羅姓男子大學畢業後開始於台南某補習班任職，負責教授英文及數學2科目，怎料，他卻不善盡為人師表的教育責任，為滿足自己性慾，對3名國一男同學猥褻性騷，不只揪他們於補習班內看A片，還趁機強行撫摸他們生殖器。羅男犯行曝光後，台南地院審結依妨害姓自主等罪判他有期徒刑3年2月；另拘役120日，得易科罰金12萬元。可上訴。

羅男自2018年9月起在台南安南區某補習班任教，不過教學期間他明知自己的學生皆是未滿14歲的男孩，仍多次逾越師生分際，對他們猥褻、性騷，嚴重影響多名學生身心發展。

受害男學生阿舜（化名）指出，羅男2019年5月間分別於補習班廚房以及樓梯間內，未經他同意將他褲子脫下，對他進行口交，隔月更2度於教室內撫摸他胸部及生殖器。

另名男學生阿基（化名）則表示，老師會找他跟阿舜一起在補習班2樓房間看A片，期間趁機偷摸2人小鳥，但他們因害怕老師權威而不敢拒絕，選擇隱忍。

第三名受害學生小豪（化名）也跳出來控訴，羅男2019年3月至5月間總計6次於補習班的教室、廚房內摸他生殖器，意圖性騷擾，其中一次他有出手推開，但羅男仍強行撫摸，直到他再次推開，老師才終於停手。

台南地院審理時認為，羅男利用學生對補習班老師的信任、尊重以及崇拜，對他們猥褻性騷甚至性交，次數甚多，且同一期間內，還有對其他學生做出類似行為，行為實在不應該，審結依對未滿14歲男子性交以及性騷擾等罪，判羅有期徒刑3年2月，不得緩刑；另拘役120日，得易科罰金12萬元。仍可上訴。

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