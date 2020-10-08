酒吧遭老公損友往下亂摸+強吻！她崩潰300天無法工作　求償結果曝

▲女子夢夢在酒吧內遭老公好友猥褻，嚇得日後完全無法工作，對此求償72萬餘元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／花蓮報導

女子夢夢（化名）與老公及老公好友林姓男子等4人一同到花蓮某酒吧同歡，未料期間林男竟趁夢夫離席上台唱歌之際，趁機伸手摳她大腿內側，並於她上廁所出來時，在狹窄走道上強吻，嚇得她心裡從此蒙上陰影，甚至須靠藥物才能入睡。案發後，夢夢提告求償精神損害及303天無法上班的工作損失72萬餘元，法院審結認為賠償35萬元較為適當。可上訴。

夢夢2019年5月14日凌晨在花蓮某酒吧與老公、林男（老公麻吉）及一名唐姓女子一起飲酒，過程中林男見夢夢穿著短褲，竟興起色念，趁夢夫與唐女上台唱歌時坐到她身旁，伸手撫摸她大腿內側，且不顧夢夢雙腿夾緊反抗，用力以一手壓制、另一手強行朝對方下體撫摸，並以手指摳向夢夢大腿內側。

夢夢當下非常緊張，但顧及林男是老公好友，不願大聲張揚，速起身離開座位去廁所避難，不料才一從廁所出來，又再次遭纏上，而林男這次更直接於狹窄走道用雙手壓制她肩膀，強硬親吻頸部，以強暴方式不斷猥褻。

事件發生後，身心俱疲的夢夢心理就此蒙上一層陰影，難以入眠之外也間接影響工作，最後只好離職在家休養，且與老公搬家至高雄也依舊找不到工作。對此，夢夢上法院向林男提告，求償303天無業的工作損失22萬7250元以及精神損害50萬元。

花蓮地院審理時認為，林男行為確實已侵害夢夢人格權，讓她精神承受極大痛苦，但求償50萬元尚屬過高，應酌減為35萬元較為適當；至於工作損失的求償，法官認為夢夢主張自己受同事異樣眼光離職，後續一直不到工作，這部分並沒有證據得已證實，求償無理由，故審結判林男僅需賠償35萬元精神慰撫金即可。全案仍可上訴。

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