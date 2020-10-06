妹子一旁等公車...台南男「脫褲猛搓60秒」！爽完之後下場慘爆

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▲▼女性,男性,公車,通勤,上班,下班,旅遊。（圖／示意圖／pixabay）

▲阿義被依法判8月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名有前科的男子「阿義」（化名），為了滿足內心不正常的慾望，竟然就在公車亭將褲子脫下，對女子「花花」（化名）展露出其生殖器，並快速來回套弄，而他做完種種誇張舉動之後，就泰然自若地離開。對此，台南地院審理後，依法判他8月徒刑。

判決指出，阿義先前已經因為公然猥褻罪，被法院判處6月徒刑，並執行完畢。未料，阿義卻仍不知悔改，意圖供人觀覽以滿足身心之不正常慾望，看到花花獨自在台南某處等公車時，竟然就走到對方身邊、拉下褲子拉鍊，並露出生殖器自慰了整整一分鐘。

誇張的行徑，讓花花當場嚇壞了，而阿義見目的達成後，隨即騎車離開現場。事發之後，花花氣得向警方報案，而警方根據監視器攝錄的影像，循線將阿義逮捕到案。對此，法官認為，阿義為了圖一己性慾之滿足，對花花做出裸露生殖器而自慰的動作，藉此滿足自身性慾，不僅妨害社會風俗、善良風俗，也已經造成花花心理之驚嚇與不適。

另外，法官調查後發現，阿義先前已經有8次觸犯相同罪名，卻仍是不知警惕，念及其犯後坦承犯行，態度尚可，在考量其工作、智識程度、家庭生活狀況等後，依犯公然猥褻罪，累犯，判他有期徒刑8月。

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