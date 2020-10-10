比奇蹟更厲害的防疫國家隊　國慶大典防疫英雄領唱國歌

記者陳家祥／台北報導

國慶大典10日登場，除了循例有精彩的樂儀隊、特戰人員戰技演示與戰機衝場外，2020年適逢新冠肺炎席捲全球，台灣得以在疫情中維持正常生活已屬不易，甚至經濟還逆勢成長，全都有賴基層第一線的防疫人員堅守崗位、把關每個環節，因此今年特地邀來20位各行各業的「防疫英雄」一起來領唱國歌。

▲109年國慶大會，防疫英雄領唱國歌。（圖／記者林敬旻攝）

全球新冠肺炎確診人數，於9月17日突破3000萬大關；同一天在台灣，國內的確診個案則只有 500 多人。疫情在台灣驚人的穩定。不是因為奇蹟，而是因為我們有比奇蹟更厲害的：政府、防疫國家隊、與全國民眾一起努力。

早在1月20日，疾管署就超前部署成立了疫情指揮中心，整合各部會與資源。全國工具機業者、與口罩廠商通力合作量產口罩。同時，政府啟動口罩實名制，透過郵務人員遞送給第一線藥師販售，讓人人都能一罩在口。

科技國家隊，結合生技產業與研究單位，整合跨界專業力量，分頭投入快篩、藥物及疫苗開發。在抗疫戰線，國軍官兵亦發揮團隊 精神，為我國防疫工作投入心力；居家檢疫的民眾，也由村里長、村里幹事協助關懷，每日詢問並記錄返國者健康狀況。

防疫工作的滴水不漏，就是靠著一群人無私的付出與用心，台灣的疫情才能如此穩定，受到國際的矚目及借鏡。