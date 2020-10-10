筋肉猛男！老闆練健美愛穿吊嘎　彰化這家爌肉飯人氣強強滾

▲彰化市永成炕肉飯家傳4代。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市超有名氣的永成炕肉飯，下午4點開店每天座無虛席，最引人注目的是這家店家傳4代依舊人氣不減，9日適逢國慶連假首日，記者在現場直擊，只見用餐的客人不斷進門，有內用有外帶，老闆鄧志凌與妻子的手一直都沒停過，不一會兒，整鍋的爌肉已經見底，白飯也只剩不到半鍋，生意真的好到沒話說。

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▲永成炕肉飯家傳4代流香至今。

一名正在用餐的阿北說，這家的爌肉飯經常有美食家在電視跟網路介紹，非常有名氣，爌肉吃起來的口感真的跟別家不同，皮Q、肉不會黏牙軟嫩適中，吃在嘴裡還會噴出肉汁，就連骨仔湯，也是吃得到肉骨，湯味香味濃郁，會讓人吃了還想再吃。

▲彰化市永成炕肉飯老闆鄧志凌跟鄧妻。

鄧志凌練就一身肌肉，穿著吊嘎與外配妻在店前忙來忙去，已經成為路人拿起手機捕捉的焦點，2個小孩也幫忙端菜，鄧志凌說，雖然每天忙著賣炕肉飯，客人一多，兩手同時端數碗飯更是日常，他其實是練健美出身，還是會找時間鍛鍊，穿著背心已經成為習慣了，客人也見怪不怪了。

▲鄧阿嬤笑臉迎人。

一碗白飯加上一塊大爌肉，再淋上滷汁，簡單的工序，竟然會讓饕客讚不絕口，在一旁幫忙的鄧阿嬤笑著說，「沒有撇步啦」，除了嚴選新鮮腿肉外，豬腳與爌肉要分鍋滷，時間控制在1小時20分鐘，再放置攤前，給客人吃到最新鮮的才是最重要的。

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