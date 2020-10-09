女清潔工遭酒駕猛撞！「肋骨整排斷」顱內出血　家屬沉痛放棄急救

記者趙蔡州、林名揚／金門報導

金門金城鎮9日發生酒駕車禍，一名58歲黃姓女清潔隊員騎車巡視環境時，遭賴姓男子酒駕從後方高速追撞，導致她頭部內出血與全身多處骨折，重傷命危，家屬考量後放棄急救。警方表示，賴男第一時間未承認肇事，甚至離開現場算肇事逃逸，目前已將對方帶回調查，完成調查後將依法送辦。

監視器畫面可以看見，黃女9日清晨4時40分許騎車巡視負責轄區的環境，不料在中正國小側門路段遭到賴男追撞，造成她當場噴飛重摔在地，出現顱內出血和全身多處骨折，連安全帽、鞋子都噴飛到10至20公尺外，顯示車禍的撞擊力道之大。

▲黃女送醫後傷勢相當嚴重，家屬考量後決定放棄急救。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣警局金城分局副分局長楊智銘表示，黃女送醫後，頭骨兩側受創嚴重，加上肋骨也整排斷裂，經插管搶救仍非常不樂觀，賴男在肇事後有報案，但第一時間沒承認肇事，甚至一度從現場消失，直到他們調閱監視器，發現賴男就是駕駛，此舉已經是肇事逃逸，目前已循線將人帶回偵辦，將在完成調查後移送法辦。

金城鎮公所環保課長陳水友表示，黃女在金城清潔隊服務已有10餘年，平日工作相當認真與同事相處融洽，不料卻在工作食遭逢車禍意外重傷，黃女的2名孩子都在金門，由於傷勢實在太嚴重了，家屬考量後決定放棄急救。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。