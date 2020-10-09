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酒測值達0.59！金門女清潔工遭醉男開車撞飛　「顱內出血」命危

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記者林名揚、趙蔡州／金門報導

金門縣金城鎮9日清晨發生酒駕車禍，一名58歲黃姓女清潔隊員騎車巡視環境時，遭到賴姓男子酒後開車從後方高速追撞，導致她頭部內出血與全身多處骨折，重傷命危。警方指出，肇事賴男第一時間報案，當下卻沒有承認肇事，甚至一度離開現場，直到1小時後才聯繫上，檢驗後酒測值高達0.59。

▲▼又是酒駕！金門女清潔隊員遭撞 重傷命危。（圖／記者林名揚翻攝）

▲清潔隊員遭酒駕猛撞命危。（圖／記者林名揚翻攝）

監視器畫面可以看見，黃女9日清晨4時40分許騎車巡視負責轄區的環境，不料在中正國小側門路段遭到賴男追撞，造成她當場噴飛重摔在地，出現顱內出血和全身多處骨折，連安全帽、鞋子都噴飛到10至20公尺外，顯示車禍撞擊力道之大。

▲▼又是酒駕！金門女清潔隊員遭撞 重傷命危。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼又是酒駕！金門女清潔隊員遭撞 重傷命危。（圖／記者林名揚翻攝）

▲肇事賴男事後檢驗，發現其酒測值高達0.59。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣警局金城分局副分局長楊智銘表示，黃女事後被緊急送醫救治，因為頭骨兩側受創嚴重，加上肋骨也整排斷裂，經插管搶救仍非常不樂觀，仍在加護病房與死神拔河。肇事賴男報案後，第一時間沒承認肇事，甚至一度從現場消失，警方1小時後才取得聯繫，酒測值竟高達0.59，全案將在完成調查後移送法辦。

據悉，黃女在金城清潔隊服務已有10餘年，平日工作相當認真，2005年還2次拾獲金戒指，立即送交警方協尋失主，拾金不昧的表現獲得同仁好評，這次在執行負責轄區的環境巡視時遭追撞重傷，消息讓清潔隊同仁難過不已。

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