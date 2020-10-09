滑手機被攔下！女騎士機車輾女警…失控大吼：誰叫妳要擋我

▲女子騎車滑手機，被攔下來還輾女警的腳。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台北一名女警在街頭執行勤務，攔下等紅燈滑手機的女騎士，跟對方要了證件，準備開單。沒想到罰單還沒開好，女騎士竟然想落跑，還牽車輾了女警的腳，最後棄車逃逸，脫序的行為也讓她被依照傷害罪、妨害公務起訴。

根據《東森新聞》報導，這名女警日前在台北市一處的路口執行勤務，發現了有名女騎士等紅燈時滑手機，因此上前攔查，要求對方出示證件，準備開罰單。

▲女子被攔下來，失控狂吼輾過女警右腳。（圖／翻攝《東森新聞》）



女騎士被攔了下來，一度以「趕時間」為由，拒絕出示身分證，後來女警開單開到一半，她突然失控上前搶證件，想要騎車落跑，甚至還牽車輾過到女警的腳。女警被輾的當下，立刻反應狀況，女騎士聞言竟回「是妳擋在我前面的」。

雙方在大馬路上爭執不休，女騎士輾過女警，還硬說「是對方害的」，最後還直接把車子丟在路旁，徒步逃離現場，留下錯愕的女警。所幸女警送醫後沒有大礙，僅有右腳背、腳趾挫傷，沒有傷及骨頭。

警方得知案情，立刻進行追查，短短幾個小時就把女子逮捕歸案，調查後依照妨害公務、傷害罪等罪嫌送辦。檢警複訊後也已將女子起訴，這起原先只要繳罰單的滑手機事件，因為女子不配合，變成複雜的社會事件。

►用過必回購