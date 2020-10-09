連千毅6分鐘拍賣直升機！檢戳破「0元起標」內幕　買家賣家同一人

地方中心／台北報導

R-22私人直升機在淡水違法起降，意外拆穿直播主連千毅拍賣內幕。士林地檢署9日凌晨將陳姓富商拘提到案，並查扣直升機。經追查發現，連千毅去年1月直播拍賣直升機，短短6分鐘就賣給陳姓富商，但直升機其實是陳男提供，買家、賣家都是同一人，全程自導自演。

去年1月，連千毅宣稱受企業家所託，在臉書0元起標拍賣R-22直升機，堪稱「台灣業界首創」。直播開始6分鐘後，連千毅便以800萬元價格賣給某陳姓老闆，讓網友相繼大讚「好狂」、「霸氣」、「連直升機都秒賣」。

▲連千毅去年1月拍賣R-22直升機，短短6分鐘就賣出。（圖／翻攝自臉書／連千毅）

如今有民眾拍下同款直升機在淡水起降，連千毅第一時間澄清「不是我賣的」，否認與此案有關。不過，根據檢警追查，這輛直升機與連千毅拍賣的就是同一台，是陳姓富商借給連千毅拍直播，結束後再將直升機運回藏放。

由於買賣都是同一個人，僅是行銷手段，沒有受害者，也未開立假收據，暫無觸法問題。只是檢警偵辦淡水直升機違法起降一案，意外戳破連千毅拍賣內幕，恐怕任誰都始料未及。

今年9月13日，一輛R-22私人直升機在淡水違法起降，遭民眾目擊拍下。士林地檢署偵辦後，本月9日凌晨將陳姓駕駛拘提到案，並查扣直升機，訊後依違反民航法諭令50萬元交保。

▼檢警追查淡水直升機違規起降，意外戳破連千毅拍賣內幕。（圖／翻攝自臉書／連千毅）