小六生喊「我的偶像是...」　老師一聽氣瘋！直接把他轟出課堂

美國總統大選將至,華盛頓州一名小學6年級的男學生在課堂群組表示「自己的偶像是川普」,沒想到老師對此大發飆,直接把他踢出群組並把全部發言都刪光光,還在全班面前羞辱他,消息曝光引起風波。據了解,該男學生當初說,他很欣賞川普,因為川普讓美國再次變得更強,是美國有史以來最好的總統。

綜合外媒報導,男學生還寫道,「川普打造了隔離牆,恐怖份子無法進美國,他是世界上最棒的人,我佩服他。會發生此事是因為班級老師斯坦頓(Brendan Stanton)日前在教學平台上要求學生寫下自己的偶像,沒想到其中一名學生坦白「川普是偶像」而讓老師暴走。

報導也指出,老師斯坦頓後來對全班同學表示,剛那位同學分享的例子是不適當的,那個人(指川普)在人與人之間,造成很大的分裂與仇恨,特別是傳達仇恨,「我認為這不是合適的榜樣」。

事發的「富蘭克林皮爾斯」校區還對此發布聲明,他們沒有要讓老師先放假休息,目前正在與男學生的家人溝通當中。男學生的的媽媽庫桑德對此表示,無論支持哪個政黨,都要尊重總統的職位。

據了解,媽媽庫桑德(Elsy Kusander)走進兒子房間時,正巧聽到斯坦頓在批評川普,接著馬上用手機進行錄音,她相當驚訝身為老師,怎可以因為不喜歡兒子的偶像,就直接當眾羞辱。

