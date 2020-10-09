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美大選破660萬人投票！料投票率創百年新高　催票關鍵聚焦川普

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▲▼ 美國總統川普與前副總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統川普（左）與前副總統拜登（右）。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選進入倒數24日，選民以空前速度投下手中選票，現已有超過660萬美國人完成投票，人數為2016年同期的10倍以上，讓本屆大選投票率有望刷新最高紀錄。專家分析，這可能與新冠疫情有關，選擇提早投票和郵寄投票的選民大幅增加，或是心中早對是否支持總統川普連任有結果。

綜合路透社、國會山莊報報導，儘管多數主流媒體所做的全美民調為民主黨總統候選人拜登領先，但在關鍵搖擺州，拜登和川普的差距並不大，不論是川普的狂熱鐵粉或是強烈反對川普連任的人，都渴望能在本屆大選投下選票，力挺支持的候選人。

▲▼ 美國總統大選提早投票。（圖／路透）

「美國選舉計畫」（United States Elections Project）數據顯示，現已有超過660萬美國人完成投票，人數為2016年同期的10倍以上。

佛羅里達大學政治學教授麥唐納（Michael McDonald）坦言，此次提早投票和郵寄投票的選民大幅增加的原因，除了因為考量新冠疫情選擇的安全投票方式之外，也可能是選民心中早有決定，「我從未看過這麼多人在選前投票。」

根據麥唐納預估，本屆投票人數將達1億5000萬人，佔所有符合投票資格人口的65%，有望創下自1908年以來的最高投票率。

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