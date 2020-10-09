一說出「我的偶像是…」師氣炸！下秒把學生踢出群組　還當眾羞辱

▲學生一說出「我的偶像是川普」，下秒遭踢出群組。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

美國華盛頓州塔科馬（Tacoma）的一所學校佩里．吉思利（Perry G Keithley Middle School）在上網路課程時，老師要學生說出自己的偶像並說明原因，其中一名10歲的男同學在聊天室寫下，「自己的偶像是川普」，這時老師突然大發雷霆，直接將他踢出群組，還將他的言論全部刪除，甚至當著全班的面羞辱他。

綜合外媒報導，一名六年級的老師布蘭登•斯坦頓（Brendan Stanton）於2日上課時，要學生寫下自己的偶像，沒想到一名學生寫下「我欣賞川普，因為他使美國再次變得強大，他是美國有史以來最好的總統，他建造了隔離牆，讓恐怖份子無法進入美國。川普是世界上最好的人，這就是為什麼我佩服他。」

Brendan Stanton, a middle school teacher in Tacoma, WA (a former part of the US), is a Stalinist and has no business in a classroom. pic.twitter.com/rECyUtgHlw — Edmund Burke (@EdmundBurke33) October 6, 2020

然而斯坦頓看完後，立刻將這名學生踢出群組，甚至把他說的話全部刪除，並向全班表示，「剛剛同學分享的例子不適當，尤其是當那個人在人與人之間造成如此巨大的分裂和仇恨，特別是對許多不同的人所說的仇恨。」並認為他不是一個值得我們敬佩的榜樣。

對此，男童的母親艾爾西•庫桑德（Elsy Kusander）表示，我進到兒子房間時，聽到老師正在對川普譴責，於是開始用手機錄音，認為老師怎麼可以因為不喜歡兒子的偶像，就當著全班的面羞辱他。

事後，斯坦頓也打電話向庫桑德表示，他只刪除了川普的言論，因為與當天的問題無關。但在得知庫桑德有錄音後，立刻改口表示，是因為另一名學生因他的言論被得罪，所以才把它刪除，並向男童母親保證，這與他自己的政治立場無關，同時也再次向他們道歉。

另外庫桑德表示，她只是希望孩子可以明白人們可以有不同的看法，但這不意味著我們總是在戰鬥，而是必須堅持自己的想法。目前校方已提出讓男童就讀另一堂課的辦法。