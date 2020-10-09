快訊／諾貝爾和平獎出爐！世界糧食計劃署榮摘桂冠

▲諾貝爾和平獎得主為世界糧食計畫署。（圖／翻攝Twitter@NobelPrize）

記者羅翊宬／綜合報導

2020年諾貝爾和平獎線上頒獎典禮於台灣時間9日晚間5時正式登場，評委會宣布，今年諾貝爾和平獎由世界糧食計劃署 (World Food Programme)獲得，預計將得總額高達1000萬瑞典克朗（約新台幣3240萬元）的獎金。

委員會表示，世界糧食計劃署展現了諾貝爾所強調的國際社會間的博愛精神，身為聯合國內的最大機構，其旨在推廣和平。

委員會分析，根據統計，2019年有高達1.35億人處於饑荒，世界糧食計劃署幫助全球貧困地區對抗饑餓、改善生活條件，在充滿戰火與各種衝突的地區爭取和平，避免饑餓在戰火下淪為威脅，此巨大貢獻足以獲得殊榮。

隨著今年和平獎獎落世界糧食計劃署，委員會期盼全球各國能將焦點聚集在遭受、或正面臨饑荒的數百萬人身上，「今年全球爆發新冠肺炎（COVID-19）後，饑荒的受害者人數與日俱增，在葉門、剛果民主共和國、奈及利亞、南蘇丹、布吉納法索等國，血腥暴力衝突與病毒流行互相結合，導致處於饑餓邊緣的人數不斷增加。在新冠肺炎疫苗正式研發上路前，對抗饑荒的食物才是防止混亂、維繫和平的最佳疫苗。」

世界糧食計劃署（World Food Programme）成立於1961年，總部設於義大利羅馬，為全世界最大的人道救援組織，在全球擁有超過80個國家辦公處，成立目標為幫助無法生產與獲得糧食的人和家庭。

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

本周諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）如下：

10/5（周一） 17：30 生醫獎

10/6（周二） 17：45 物理獎

10/7（周三） 17：45 化學獎

10/8（周四） 19：00 文學獎

10/9（周五） 17：00 和平獎

10/12（周一） 17：45 經濟學獎