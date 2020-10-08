諾貝爾文學獎今晚登場！力求擺脫3年來爭議　非裔女作家呼聲最高

▲作家金凱德（Jamaica Kincaid）於1998年獲得米德爾伯里學院的博士學位。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

2020年諾貝爾文學獎即將在8日晚間7點公布，專家預測，瑞典學院歷經3年的爭議後，今年文學獎評審委員將會加倍謹慎，而呼聲最高的是來自中美洲島國的非裔作家金凱德（Jamaica Kincaid）與加拿大詩人卡森（Anne Carson）。

據英國《衛報》報導，瑞典學院2017爆發性虐待與財務不當的醜聞迫使2018年停頒，加上2019年得獎者之一的奧地利劇作家漢德克（Peter Handke）因否認前南斯拉夫在波斯尼亞戰爭期間的種族滅絕行為，又出席戰犯米洛塞維奇（Slobodan Milošević）的喪禮，使得瑞典學院的選擇備受爭議。

報導指出，瑞典媒體《每日新聞》文學主編輯威曼（Bjorn Wiman）表示，文學獎在停頒一年後於2019年頒給了漢德克，這確實加深了瑞典學院的危機，今年的獲獎者很關鍵，我認為，他們會做出一個安全的選擇，「頒發給一位不是來自歐洲，而且在政治、意識形態和外表方面都與漢德克截然相反的女性作家。 」

威曼認為，2020年最有望獲得文學獎殊榮的是兩位女性作家金凱德和卡森，而其中撰寫《我母親的自傳》（The Autobiography of My Mother）和《波特先生》（Mr.Potter:A Novel）的中美洲島國安巴的小說家金凱德更是他的首選

威曼表示，諾貝爾文學獎通常會賦予獲獎者與其觀點合法性，這是去年很多人對漢德克獲獎表示不滿的原因，同時也是為何今年正是金凱德獲獎的最佳時機，從各方面來看，這都將是一個明智的選擇，而且金凱德確實是很棒的作家。

報導補充，其他出現在賭盤中的預測人選包括2018年代替諾貝爾文學獎頒發的新學院文學獎得主法屬瓜地洛普作家孔戴（Maryse Condé）、俄羅斯小說家烏利茨卡婭（Lyudmila Ulitskaya）、日本暢銷作家村上春樹、加拿大作家愛特伍（Margaret Atwood）以及肯亞小說兼劇作家提昂戈（Ngũgĩ wa Thiong’o）。