快訊／諾貝爾化學獎出爐！法國、美國女學者共享殊榮

▲諾貝爾化學獎得主。（圖／翻攝Twitter@NobelPrize）



記者王佩翊／編譯

2020年諾貝爾化學獎線上頒獎典禮於台灣時間6日晚間5時45分正式登場，評委會宣布，今年諾貝爾化學獎由研發基因組（genome）編輯方法的法國學者伊曼紐．夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）與美國學者詹妮弗·杜德納（Jennifer A. Doudna），共同享有此項殊榮；預計共可分得總額高達1000萬瑞典克朗（約新台幣3240萬元）的獎金。

法籍微生物學家伊曼紐‧夏彭提耶博士，在病原細菌的感染與免疫調控機制研究上，被公認為世界首屈一指的專家，在CRISPR的發展中，其主要的貢獻在於發現Cas9蛋白的活性仰賴tracrRNA。

美籍學者珍妮佛‧道納博士在美國加州大學柏克萊分校，擔任化學及分子暨細胞生物學系教授，是著名的RNA結構生物學家，她曾研究核酶、內轉譯子（IRES）、和較後來的Cas9/RNA交互作用。唐獎基金會說明，crRNA與tracrRNA可以融合成單鏈引導RNA（sgRNA）辨識目標序列，被認為是她和夏彭提耶博士的共同功勞。

道納與夏彭提耶、麻省理工學院（MIT）博德研究所（Broad Institute）華裔科學家張鋒先前共同發展出的「CRISPR／Cas9」系統大幅改革基因體編輯平台，被譽為基因體研究史上最偉大的突破之一，更讓3人在2016年榮獲第二屆唐獎生技醫藥獎。

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

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