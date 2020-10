快訊／諾貝爾化學獎出爐！法國、美國女學者共享殊榮

▲諾貝爾化學獎得主。(圖/翻攝Twitter@NobelPrize)



記者王佩翊/編譯

2020年諾貝爾化學獎線上頒獎典禮於台灣時間6日晚間5時45分正式登場,評委會宣布,今年諾貝爾化學獎由研發基因組(genome)編輯方法的法國學者伊曼紐.夏彭提耶(Emmanuelle Charpentier)與美國學者詹妮弗·杜德納(Jennifer A. Doudna),共同享有此項殊榮;預計共可分得總額高達1000萬瑞典克朗(約新台幣3240萬元)的獎金。

法籍微生物學家伊曼紐‧夏彭提耶博士,在病原細菌的感染與免疫調控機制研究上,被公認為世界首屈一指的專家,在CRISPR的發展中,其主要的貢獻在於發現Cas9蛋白的活性仰賴tracrRNA。

美籍學者珍妮佛‧道納博士在美國加州大學柏克萊分校,擔任化學及分子暨細胞生物學系教授,是著名的RNA結構生物學家,她曾研究核酶、內轉譯子(IRES)、和較後來的Cas9/RNA交互作用。唐獎基金會說明,crRNA與tracrRNA可以融合成單鏈引導RNA(sgRNA)辨識目標序列,被認為是她和夏彭提耶博士的共同功勞。

道納與夏彭提耶、麻省理工學院(MIT)博德研究所(Broad Institute)華裔科學家張鋒先前共同發展出的「CRISPR/Cas9」系統大幅改革基因體編輯平台,被譽為基因體研究史上最偉大的突破之一,更讓3人在2016年榮獲第二屆唐獎生技醫藥獎。

