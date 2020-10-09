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諾貝爾和平獎今晚將揭曉！新冠「抗疫有功」　譚德塞榮登熱門榜首

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▲▼ 諾貝爾獎。（圖／CFP）

▲諾貝爾和平獎將於台灣時間9日下午5時揭曉。（圖／CFP）

記者羅翊宬／整理報導

2020年的諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）將於瑞典時間9日上午11時、台灣時間下午5時揭曉。由於諾貝爾獎多半不會公布入圍者，加上今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響、天災人禍不斷，且有種族、性別、政治上的對立與紛爭加劇，今年和平獎將落誰家，格外受到國際社會矚目。

諾貝爾官網指出，全球所有國家元首、國會議員、政府與內閣成員、研究機構所長、大學教授，包括過去的獲獎者都有被提名的資格。而明年度的和平獎入圍名單中，包括美國總統川普、俄羅斯總統普丁、世界衛生組織（WHO）皆獲得提名，預估到時將成為全球各界的討論話題。

根據美媒《CNN》報導，和平獎獲提名的名單受到諾貝爾委員會嚴格保護，今年共有318組候選人，其中有211組為個人名義、107組為機構或組織，根據以往傳統，獲提名者的名單50年後才會被公開。

▲▼世衛組織與秘書長譚德塞有可能獲頒諾貝爾和平獎。（圖／路透社）

▲世衛組織與秘書長譚德塞有可能獲頒諾貝爾和平獎。（圖／路透社）

由於今年全球飽受新冠病毒摧殘，世衛組織成為許多間博彩公司獲獎名單預估的熱門榜首，儘管世衛組織在疫情爆發初期的應對態度飽受爭議，且受到美國總統川普的質疑與批評，甚至引爆美國計畫退出世衛組織的風波，但全球多數國家仍認為世衛組織在此次引領抗疫上功不可沒。

不過，有不少熟稔諾貝爾頒獎原理的專家與學者們表示，由於川普以不尊重科學、不尊重專業的惡名著稱，加上世人認為他不戴口罩才會染上新冠肺炎，因此川普與世衛組織秘書長譚德塞奪得和平獎的機率可以說是微乎其微。

挪威奧斯陸和平研究所主任烏爾達（Henrik Urdal）指出，今年和平獎的焦點有可能聚焦在新聞自由，因為記者的工作內容往往能左右全球如何解決衝突，加上近年愈來愈多國家開始打壓、剝削新聞工作者，而人們對於嚴防假新聞的意識與往年相比不斷提高，無國界記者組織（Reporters Without Borders）、保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）有可能奪下今年和平獎。

▲▼俄國反對派領袖納瓦爾尼、紐國總理阿爾登、瑞典環保少女童貝里是和平獎熱門人選。（圖／路透社）

▲俄國反對派領袖納瓦爾尼、紐國總理阿爾登、瑞典環保少女童貝里是和平獎熱門人選。（圖／路透社）

至於在個人名義上的獲獎機率，報導分析，不久前中毒的俄羅斯政壇反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、瑞典氣候活動家童貝里（Greta Thunberg）、蘇丹抗議運動精神領袖莎拉（Alaa Salah）皆有可能是今年獲獎的熱門人選。

烏爾達在分析中指出，納瓦爾尼雖然在中毒前就榮登獲獎可能名單內，然而在今年8月中毒後到德國住院治療，更能證明俄羅斯反對派在政壇上面臨極大生存威脅。

紐西蘭總理阿爾登過去在國際社會上有著和平的形象，今年更帶領全國民眾防疫上扮演關鍵角色；然而烏爾達也分析，阿爾登在國際主要協議上無法起關鍵作用，這點可能無法為她加分。

▲▼蘇丹革命精神領袖莎拉在奪得和平獎的呼聲上也不容忽視。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇丹革命精神領袖莎拉在奪得和平獎的呼聲上也不容忽視。（圖／達志影像／美聯社）

而童貝里從去年開始就是和平獎的熱門人選，不過烏爾達也認為，挪威委員會對「和平」兩字如何定義，將成為童貝里能否獲獎的關鍵，因為儘管其強調氣候變遷的嚴重性，但大眾廣義認為，氣候變遷不太可能直接導致雙方武裝衝突。

至於出身蘇丹的莎拉，則在引領蘇丹革命邁向成功上扮演關鍵角色，也可能是熱門獲獎人選。

本周諾貝爾獎頒發時間（台灣時間）如下：
10/5（周一）　17：30　生醫獎
10/6（周二）　17：45　物理獎
10/7（周三）　17：45　化學獎
10/8（周四）　19：00　文學獎
10/9（周五）　17：00　和平獎
10/12（周一）　17：45　經濟學獎

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