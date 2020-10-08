等很久了！　機捷A21站地區區段徵收內政部審議通過

▲機捷A21站區段徵收內政部審議通過。（圖／地政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市地政局指出，機場捷運A21站地區區段徵收計畫，經超過10年都市計畫規劃與區段徵收相關審議程序，終於在7日經內政部審議通過，將於11月辦理區段徵收公告(公告開始土地即禁止移轉)，正式啟動實質開發作業。預定於2021年進場施作公共工程，施工後2年內完成土地分配、公共工程及點交。

A21案區段徵收地區主要以機場捷運A21站為核心，包括：新街溪、環北路、民權路及南園二路所圍之區塊，區段徵收面積約為42.41公頃，開發總費用約為53.57億元。

桃園市長鄭文燦8日表示，機場捷運是首條橫跨北北桃生活圈的捷運路線，A21站(環北站)鄰近經濟活動熱絡的中壢SOGO商圈及中壢區公所，自2017年3月捷運通車後更帶動周邊地區房市發展，原有都市發展用地已不敷需求，該案通過將有助於紓解中壢地區土地及人口發展飽和之壓力，有效提升公共設施服務水準，帶動沿線捷運場站均衡發展，地方居民也都非常期盼該計畫能夠儘速進行。

鄭市長進一步表示，該案以大眾運輸導向發展為計畫理念，同時為改善本案範圍北側興南國中因緊鄰殯葬專用區，長期受噪音及空污影響導致就學環境不佳的情形，規劃1處2.5公頃文中用地供該校遷建。另規劃1處0.66公頃土地供興建社會住宅，使得本案兼具推動全市住宅政策之具體效益並實現居住正義，以展現市府多元建設成果。值得一提的是，範圍內公共設施用地約有19.49公頃，公設比高達45.96%，另外也保留2.2公頃的埤塘作為公園，未來將結合原有埤塘生態，規劃友善與多元的親水環境及遊憩空間。

・一用上癮、回購率超高