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全台「5大區段徵收案」審議中　環團籲朝野政黨暫停爭議個案

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▲桃園航空城計劃正式邁入實質作業程序。（圖／記者楊熾興攝）

▲環團揭露桃園市航空城3148公頃，影響3.9萬人。（圖／記者楊熾興攝）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（18日）召開「全台五大爭議區段徵收」記者會點出，目前有5大爭議區段徵收案正在進行審議程序，面積皆超過300公頃，包括市社子島、桃園市航空城、桃園市捷運綠線、新竹縣台知園區、新竹縣工研院附近地區，呼籲朝野政黨暫停爭議個案、重啟土徵條例修法、廢除區段徵收。

環境權保障基金會、社子島自救會、航空城反迫遷聯盟、桃園綠捷守護農地聯盟發言人趙鳳英、竹東二三重埔自救會和璞玉自救會代表出席提到，2013年8月18日晚間，上千位被苗栗大埔區段徵收案激怒的公民佔領內政部，要求政府廢止區段徵收惡法，但迄今7年過去了，大型的區段徵收案仍然在台灣各地威脅人民的安居權利。

請繼續往下閱讀...

環團揭露台北市社子島298公頃，影響1.1萬人，計畫人口數近現居人口3倍，與台灣及台北市人口成長趨勢相違背，漠視社子島既有聚落紋理及文化，且相關審議程序未與居民達成有效溝通。桃園市航空城3148公頃，影響3.9萬人，其中沙崙油庫風險評估如兒戲，漠視公安草菅人命，大規模搬遷影響評估簡陋，弱勢居民傷害難回復，仍有開發行為未環評，徵收公告違法等。

▲▼環保團體「全台五大爭議區段徵收」記者會。（圖／記者許展溢攝）

▲環保團體「全台五大爭議區段徵收」記者會。（圖／記者許展溢攝）

另外，環團點出桃園市捷運綠線546公頃，影響4.4萬人、新竹縣台知園區410公頃，影響8千多人、新竹縣工研院附近地區（原竹科三期）308公頃，影響3200多人，以上5大爭議區段徵收案，都正在進行審議程序。

環團今也檢討區段徵收違憲，以及推土機式開發加上豹斑式「剔除區段徵收」，使都市計畫完全失去合理性的問題。同時指出先行區段徵收違憲，以及公益性必要性評估、社會影響評估、安置計畫皆缺乏規範等土地徵收程序弊病。最後呼籲朝野政黨暫停爭議個案、重啟土徵條例修法、廢除區段徵收，並提出三大土徵條例修法方向，廢除區段徵收、明訂公益性必要性評估方式及審查標準，和土地徵收全面辦理聽證。
 

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