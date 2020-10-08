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購物中心推手機點餐　親子區還有爸媽超愛「專屬送餐到位」

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▲Big City推行動點餐　動動手指就可下單！親子區還有專屬「送餐到位」。（圖／遠東巨城提供）
▲Big City推出行動點餐功能，兒童用餐區還有專人送餐到位的服務。（圖／遠東巨城提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

10月兩波連續假期，Big City遠東巨城購物中心在首週中秋節期業績強強滾，比去年同期成長超過4成。因應用餐人潮，巨城APP也推出的行動點餐功能，透過手機即可線上點餐，兒童用餐區還有專人送餐到位的服務，緊接著第二波3天國慶連假即將到來，還有子丑市集、台東好農小賣市集、百人寶寶爬行大賽也即將熱鬧登場。

Big City是新竹人的生活日常，尤其每到用餐時間，美食街、主題餐廳總是滿滿人潮，週末假日更是全時段座無虛席。為解決消費者排隊點餐、佔位、候餐等困擾，巨城APP推出「行動點餐」功能，只需透過手機即可線上點餐、結帳，再透過推播通知領餐，能有效節省消費者等候時間。

▲Big City推行動點餐　動動手指就可下單！親子區還有專屬「送餐到位」。（圖／遠東巨城提供）

▲▼消費者透過APP即可點餐，節省找位、排隊、等候時間。

▲Big City推行動點餐　動動手指就可下單！親子區還有專屬「送餐到位」。（圖／遠東巨城提供）

結合「行動點餐」還有「親子專區送餐」服務，家長使用巨城APP行動點餐後，即可在親子用餐區就位等待餐點送達，解決一邊照顧孩子一邊忙於取餐的不便。

即日起至13日，1樓創藝廳線正舉辦的子丑市集，搭配秋季主題推出多元創意服裝、飾品、配件、香氛及生活用品，集合40家文創品牌、超過5000款職人手作好物。10、11連續兩日，1F戶外廣場還有「台東好農小賣市集」，道地的池上芋香米、日曬手作麵、薑黃伯、鹿野蜂蜜及豐富當季採收蔬果，新鮮直送品嚐東台灣美味不用等。

▲Big City推行動點餐　動動手指就可下單！親子區還有專屬「送餐到位」。（圖／遠東巨城提供）

▲連續8屆舉辦的寶寶爬行比賽，每次都一開放報名就秒殺。

第8屆巨城盃百人寶寶爬行大賽也將於9、11、17日熱鬧開爬，受到豐富獎金與參賽驚喜好禮吸引，每場100位名額線上才開放報名就秒殺，包辦食衣住行的遠東巨城，也難怪成為新竹人的一日生活圈。

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