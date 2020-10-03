捐血送威秀電影票　千名熱血新竹人挽袖響應…單日募達1068袋

▲Big City遠東巨城購物中心2日發起「捐血一袋，救人一命」活動，獲得千名熱血民眾響應。（圖／Big City遠東巨城購物中心提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

每年7-9月的捐血淡季難免影響血庫存量，也為入冬醫療用血需求堪憂，Big City遠東巨城購物中心響應「捐血一袋，救人一命」，連續發起的大型捐血活動獲得民眾熱烈迴響，熱血袋數屢創新高。這次巨城仍攜手新竹網路扶輪社、新竹東北區、新竹朝陽、新竹世芳扶輪社投入更多資源擴大舉辦，於2日出動五輛捐血車，邀請民眾一同挽袖捐血，成功募得1068袋熱血。

▲活動9點開始，8點就開始出現排隊人潮。



Big City總經理羅仕清表示：「巨城開幕至今超過2400場活動，其中近570場和公益相關，逾250個團體受惠，同時善用寬闊場地及宣傳力號召，以不同類型的公益活動凝聚包容與關懷，本次的捐血活動依然保持全新竹地區單日最高捐血量紀錄，更是展現社會各界共融的時刻。」遠東巨城購物中心不僅堤供顧客優質舒適的購物環境，更主動媒合需要幫助的單位團體，不間斷把愛傳下去，實踐企業社會責任發揮獨有的暖實力。

國際扶輪3501地區年度總監吳得坤表示：「2020年的扶輪口號：即時行善，活出價值，以快樂向希望與夢想前進。」扶輪社向來以公益服務為宗旨，透過與巨城每年合辦一次的大型捐血活動把大家的愛心匯聚在一起一同為需要的人點燃溫暖，也點亮我們暖心、熱心公益的一面，希望大家透過捐血活動能夠更認識扶輪，認同扶輪進而參加扶輪一同攜手為公益盡心力。

▲▼此次活動捐血1袋可獲得「威秀電影票」1張或「巨城購物抵用券」1份，吸引許多熱心民眾捲起袖子做公益。

巨城善用強大的Facebook粉絲專頁發文及APP主動推播訊息，獲得粉絲們熱烈響應轉發分享，此次活動捐血1袋可獲得「威秀電影票」1張或「巨城購物抵用券」1份，吸引許多熱心民眾捲起袖子做公益。原訂上午九點開始的捐血活動，不到八點即出現排隊人潮，不少民眾直言平時已有捐血習慣，但還是期待巨城與扶輪社共同舉辦的大型捐血活動，與將近千位熱血人一起排隊響應，感覺就是不一樣。活動現場也有學生族群、情侶、小家庭組合前來響應順便購物，活動現場人潮滿滿氣氛熱鬧。

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