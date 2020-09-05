翹臀正妹穿小三角「撅臀露蛋外拍」　溜娃爸傻眼：這兒童遊戲區

▲正妹女模外拍的位置就在兒童遊戲區，一旁還有父母帶著孩子在騎車。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

有網友在臉書社團貼文，新竹市南寮的港南休息區內一處兒童遊戲區，出現外拍正妹露臀給拍，旁邊除了1位爸爸、2個小男童，還有6名男性攝影師拿著單眼相機瞄準目標猛拍，讓新竹爸媽們大喊「母湯」，認為風景區這麼大，可以拍的地方很多，真的不需要選兒童遊戲區，希望外拍族尊重彼此尊重一下。

▲▼家長們說，外拍地選擇有很多，希望外拍族能夠還給孩子一個乾淨的遊戲區。

由於拍攝地點就在小朋友騎腳踏車的兒童車道上，因此也引起家長們的討論，有網友認為在兒童遊戲區公然露出屁股、內褲，故做性感撩人姿態，讓年幼懵懂的孩童容易誤認為是好玩的事很糟糕，大罵「哪裡不好拍，偏偏選這裡？不是有病那是啥？」、「把新竹人當塑膠欸這些外拍的」、「蠻自私的一群人」，也有網友kuso「七月半，還願吧」、「老司機集合了」、「上車處」、「讓孩子知道爸爸為何喜歡來南寮」、「爸爸們揪起來溜小孩」、「地方爸爸都出來了，母湯喔」。

仔細看一下照片，女模身體向前傾、雙手撐柱上、雙腿微開、穿著類似比基尼褲的臀部還刻意翹高露出屁股蛋，雖未過分裸露，尺度就像去海邊一樣，但女模刻意擺出具有性暗示的姿態，也難怪家長們覺得很不舒服，這群外拍族大約20分鐘快閃離開，不過一行人的行為，都已被記錄下來。

警方說，這名外拍女性並未裸露三點，且地點還在開放的風景區，並不構成妨害風化罪，只是家長們還是認為，外拍可選擇的地點有很多，港南風景區中除了兒童遊戲區還有其他適合之處，請外拍族將心比心，留給孩子一個單純的遊戲區。

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