彰化「救急App」來了！找廁所so easy　手指動一動還能導航　

▲手機下載環境即時通app可就近找到公廁。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

外出找廁所是大多數民眾的痛，彰化縣環境保護局讓民眾一指找到可方便的地方，只要下載「環境即時通」APP，將自動根據GPS位置找出附近的公廁資訊，並可快速切換檢視親子、無障礙及性別友善廁所，還有提供導航功能，直接帶民眾去洗手間，不用怕迷路。

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彰化縣列管公廁共1,508座，其中經評級為特優級公廁共1,447座，比率達95.8%，其中更有285座公廁通過特優場所認證，包括鹿港鎮體育場、公會堂、生態公園；彰化市八卦山風景區、金馬公園及溪州第三、第五示範公墓等公廁。

環保局指出，除增建無障礙廁所及坐式馬桶，打造老年、身障者友善的如廁環境，並要求公廁管理單位落實清潔工作，維護廁所的整潔度，並提供民眾乾淨的如廁空間，在各交通運輸單位與加油站等公廁也同步進行改善，整修過後的彰化火車站公廁，讓許多民眾大讚說「以前寧願憋回家上，現在公廁環境真的很不錯」。

環保局同時呼籲民眾，「使用者習慣」更是公廁整潔的關鍵因素，因此民眾必須養成良好的如廁習慣，與硬體設備一併提升，才能確保公廁隨時保持高水準的環境品質，珍惜公廁資源，提升環境整潔及生活品質，讓彰化優質公廁能永續經營。

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