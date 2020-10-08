手滑誤刪「電話」App！網友3招找回來　曝移除真相：只是隱藏了

▲原PO誤刪了原本的電話。（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個人都有粗心的時候，偶爾難免「手滑」失誤一下，但問題是找不到補救方法的時候，一定相當慌張。一位女網友日前不小心把iPhone內建的「電話」刪掉，忍不住發文求助「有什麼辦法復原嗎？」最後靠著網友指導，順利找回電話，「我找回來我的電話了，謝謝大家。」

這位女網友在《Dcard》貼文「電話」，文中表示「內個……iPhone內建『電話』被我刪了，有什麼辦法復原嗎？」並在留言處表示，她用捷徑加了一個紫色的「電話」圖示，然後就把原本綠色的刪了，結果現在卻找不到，不知道該怎麼辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO加了捷徑電話後，就把綠色圖示的移除了。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，就有人質疑「這東西根本沒法刪啊？」別的網友則是回覆「可以刪掉電話app，AppStore沒有可以下載回來的方式，我建議是重刷IOS」、「14.0.1可以刪。」其中有人留言解惑，「不能刪，頂多只能從主畫面移除（刪≠移除）」、「去App資料庫找」、「移除還有分移至資料庫跟刪除。」

《ETtoday新聞雲》實際測試刪除手機APP，發現長按圖示後，會跳出「移除App」、「編輯主畫面」等選項，但依據網友的說法，移除其實不等於刪除，按下移除選項後，手機則是會跳出提示「要移除『電話』嗎？」「從主畫面移除會將App保留於『App資料庫』中」，這時只要一直滑到最右邊，找到應用程式集，就會看到手機圖示了。

還有網友則是提供另一個方法「大家不要笑原PO……我前陣子在佈置主畫面的時候，也不小心把相機的捷徑移除了，後來就直接把主畫面重置……」。這個方法則是進入設定找到重置，選「重置主畫面佈局」。也有人是用iPhone本身的搜尋功能，打上「電話」，下面應用程式的地方應該就會出現App了。