私廚月薪50K「一周只煮5晚餐」　高雄哥面試怒炸：找模特兒啊？

▲一周煮5餐，月薪開價5萬元！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「你是要找廚師還是模特兒啊？」一名男網友抱怨，日前應徵家庭私廚一職，一周只需煮5天晚餐，薪水竟高達5萬，結果到指定地點面試，女主人卻以「身材過胖」的理由打槍，氣得原PO討拍，「身高180公分，體重100多公斤錯了嗎？」讓底下網友笑虧，「老闆娘順便找小鮮肉啊～」

高雄一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，最近翻報紙找工作，看見一則徵台菜專業廚師的廣告，內容包括具大餐廳經驗佳，負責一周五天的晚餐，限定晚上5點30分至6點用餐，用餐人數5大6小，另需了解營養成分搭配菜單，並開出月薪5萬元。

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看見待遇如此優渥，原PO心動不如馬上行動，秒撥打電話約時間，豈料到了面試當天，老闆娘卻嫌棄原PO身材太胖。擁有30年廚藝的原PO，下秒理智線斷裂直呼，「身高180公分，體重100多公斤錯了嗎？還被你嫌太胖，妳X的，妳是要找廚師還是模特兒啊？」

▲原PO應徵私廚被嫌胖！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



文章曝光後，掀起大批網友歪樓笑回，「老闆娘其實想應徵健身教練？！」「薪資和上班時間及上班內容配比來說，她可以額外要求高一點」、「找的是老公」、「進去之後可以少奮鬥20年，你要不要瘦」、「文山喔～這邊住宅滿貴的，這種要求不意外」、「你不是他的菜」、「一天煮一餐，週休二日，還有五萬？打趴海產店廚師了」、「醉翁之意不在酒，老闆娘要的是專門炒飯的廚師」、「寂寞老闆娘的概念」。

不過也有網友替原PO說公道話，「開的價錢太低了，她要有大餐廳的經驗之外，還要了解營養成份要符合身體跟菜單定制，那也就是說至少要有中餐乙級的能力或證照，加上她可能要有甜點或突然想吃西餐，那等於還要有西餐證照及烹飪或糕點師傅的能力，要是她想喝酒，還要有調酒師資格或品酒師」、「他應該要找有營養師身分的廚師吧？會管理自己體重的人才知道怎麼搭配菜單」。

▼網笑虧，工作不單純！（圖／翻攝爆怨公社）

