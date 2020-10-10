3萬旗海綿延！桃園「國旗屋」張老旺堅持26年　盼喚起愛國精神

▲桃園國旗屋。（圖／謝姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

從只有3人參加到現今湧入千人到場，桃園國旗屋升旗典禮已成雙十重要節慶之一！桃園市議長邱奕勝10日出席持續舉辦26年的桃園國旗屋升旗典禮肯定，因國旗屋主人張老旺的堅持，不僅讓國旗屋成為在地特色、觀光亮點，更喚起民眾愛國家、愛國旗的精神。

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▲▼國旗屋主人張老旺表示，國旗屋的升旗活動的精神，要大家認知「國旗至上、人民第一」的意義。（圖／市議會提供）

邱奕勝並透露他曾一次捐了幾萬面國旗給國旗屋，並籲請來自各地參加遊行和升旗典禮的民眾、除了要愛這面國旗外，更要留下來吃在地有名的美食米干，促進經濟。國旗屋主人張老旺表示，國旗屋的升旗活動的精神，要大家認知「國旗至上、人民第一」的意義。

▲▼國旗屋升旗典禮已成在地特色、觀光亮點。（圖／市議會提供）



位於中壢區龍平路、平鎮區忠貞市場附近的國旗屋，主人張老旺經營米干店是異域孤軍後代，戰亂期間父親從軍，母親將一面親手縫製的國旗交給同袍，叮囑若他的父親戰死，插在遺體旁得以辨示。後來一家人撤退來台，父親病逝後，張老旺整理遺物時，於床底下發現當年那面國旗，深感「有國旗全家人才能平安來到台灣」，自此發誓要掛旗掛到死。

▲▼3萬多面國旗，從龍東路開始懸掛，一直綿延至雲南文化公園周邊。（圖／市議會提供）

桃園國旗屋的升旗典禮由26年前開始舉辦時，只有3人參加，到現今千人參加的盛況，張老旺堅持「只收國旗，不收錢」，今年花了50多萬，購買國旗木桿、鐵絲等材料及大國旗，與弟妹花了約1個月又20天，利用每晚車流較少的時段，將3萬多面國旗，從龍東路開始懸掛，一直綿延至雲南文化公園周邊，期喚起台灣民眾的愛國心。

10日國旗屋升旗大典與桃園市府舉辦的雙十嘉年華合辦，有遊行、退休憲兵表演及雲南打歌隊的演出。包括：副市長李憲明、經發局局長郭裕信、前、現任立委吳志揚、陳學聖、呂玉玲、市議員黃敬平、陳萬得、舒翠玲、劉安祺、謝美英、黃國園黨部主委蔡忠誠等各界人士千人到場參加。

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