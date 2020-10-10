電動「車機」優先？　雲林綠能交通友善環境施工出包

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府推動綠能交通，為建造友善綠能環境，陸續在斗六、斗南、虎尾等鄉鎮劃設「電動機車優先」停車格，但有民眾發現，日前剛劃設完成的嶄新停車格竟然噴錯字，表示「有點扯」、「怎麼驗收的」；縣政府工務處表示，因預計年底前驗收完畢，尚未知道有劃設錯誤情事，將立即通知包商週一上班日前往改善。

▲位於斗六市應該為電動機車優先的斗大字樣，文字卻錯置成「電動車機優先」。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣推動綠能交通成效頗佳，從電動公車至本月8日上線的「GoShare共享機車服務」讓民眾增加接觸電動車機會，帶領縣民邁入低碳環保智慧生活，根據統計，雲林縣電動機車領牌率逐月上升，電動自行車也隨處可見，為打造友善環境，雲林縣政府規劃於各鄉鎮劃設「電動機車優先」停車格。

▲斗六市另處文字錯置停車格，附近商家表示該處為前天施作，地上文字乍看之下還真的不會發現有字序錯誤。（圖／記者蔡佩旻攝）

「電動機車優先」停車格目前優先於GoShare共享機車服務營運區的斗六市、斗南鎮、虎尾鎮等鄉鎮劃設，有民眾發現位於斗六市民生南路共有4處，卻有2處停車格竟然文字錯置，劃設成「電動車機停車格」讓人看了哭笑不得，電動機車吳姓騎士表示，「感覺包商有點混，噴完沒有唸一遍嗎？有點扯。」附近商家一開始並未發現，在記者指引下才看出來，傻眼表示「乍看之下還真的不會發現」，另名路過市民則表示，肯定縣府的作為，但可能要再多點用心。

雲林縣政府工務處表示，電動機車優先停車格於上週開始施行劃設，目前於斗六、斗南、虎尾等三鄉鎮完成118格，未來會再陸續規劃增加，而斗六市區是在前天施工，因預計驗收日在年底前，所以並未得知有劃設錯誤的狀況，今日會立即聯繫施作包商，儘速於上班日前往改善。

▲斗六市民生南路共有4處電動機車優先停車格，其中2處正確，2處字序錯誤。（圖／記者蔡佩旻攝）



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