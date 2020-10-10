高雄平頭男拉車門怒吼「下車」…下秒被拖行甩摔！痛趴在地起不來

▲高雄行車糾紛，理著平頭的男子憤怒拉車門理論，慘被拖行痛摔倒地。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市仁武區仁雄路4日下午1時40分許發生一起行車糾紛，2車因故在馬路上追逐，後車駕駛見到前車停下後，立即上前理論，並要求對方下車，不料對方不予理會，當即逆向加速離開現場；而男子當下手緊抓車門，慘被拖行數公尺後痛摔倒地，現場目擊民眾也看傻了眼。事後警方趕抵現場，男子已自行離去，經聯繫後表示不願提告。

行車紀錄器畫面拍下，2台黑色自小客疑似發生行車糾紛，在仁雄路上展開高速追逐，後車緊咬著前車不放，直到前方號誌轉紅，2車才終於停下，而這時後車駕駛相當憤怒，逕自打開車門走下車，並上前拉扯前車車門，怒吼要求對方「下車」理論；但前車駕駛不予理會，不顧前方還有其他車輛停等紅燈，當即將方向盤向左打，逆向加速逃離現場。

當下男子的手還緊抓著車門不願放開，瞬間被拖行往對向車道數公尺，最後雙手再也抓不住，當場痛摔倒地，整個人癱趴在車道上，痛得一時之間無法起身。

事後警方獲報趕抵，但現場已無事故，當事男子也已自行離去，經警方聯繫後，男子則表示不需警方協助，也未提告；而雙方糾紛的起因為何，還有待進一步釐清。

▼男子慘被拖行數公尺後痛摔倒地。（圖／地方中心翻攝）