寒冬滋補...雲林宣傳國產羊肉　2500份羊肉米糕吃免驚

▲雲林縣肉品市場為推廣食用國產羊肉，特別於農機展現場辦理國產羊肉品嚐會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

時序入秋天氣漸涼，雲林縣肉品市場為推廣食用國產羊肉，特別利用雲林縣政府舉辦農機展的機會，在農機展現場辦理國產羊肉品嚐會，提供超過2000份的羊肉米糕供民眾品嚐，讓參觀的民眾大快朶頤一番。

雲林肉品市場總經理黃加安表示，特別感謝供應商和承銷人為推動國產羊肉盡心盡力，強調羊肉性溫熱、補氣滋陰，「吃羊肉就不怕冷」，籲請消費者多多購買雲林在地的國產羊肉食用。黃加安表示説，四季品嚐羊肉各有不同感受，羊肉味乾性溫，是四季皆宜的肉類食材，是最適合進補的養生食材，而雲林縣國產羊肉一年產值超過2億5千萬元，也已為成為本土地方特色產業。

雲林縣於1988年開辦羊隻拍賣業務後，帶動全省羊肉爐風潮，也穩定國人對國產羊肉爐的喜愛度，目前每年拍賣交易量達2至3萬頭，是全國首創羊隻交易市場，旺季每星期二、五都吸引全國承銷人到場交易，提供全國羊肉爐的食材，成為台灣一大產業特色。

▲品嚐會特地邀請雲林縣業者提供獨特料理，製作美味可口的羊肉米糕，現場發放約2500份，參訪農機展民眾大排長龍，領取料理色、香、味俱佳的羊肉米糕。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣肉品市場表示，品嚐會特地邀請雲林縣業者提供獨特料理，製作美味可口的羊肉米糕，現場發放約2500份，參訪農機展民眾大排長龍，領取料理色、香、味俱佳的羊肉米糕，紛紛稱讚食物的美味，也讓此次農機展更添香氣。

隨著天氣漸冷，羊肉買氣熱絡，消費者上市場買上等羊肉回家自行料理，不管是簡單的涮羊肉，亦或是熱炒、燉中藥滋補，都能吃到羊肉真正的鮮甜。尤其是近來食安問題頻傳，為讓消費者買的安心吃的放心，配合行政院農委會推動羊隻溯源制度宣導辦理今日之活動，藉此增加國人對國產羊肉及溯源制度之認識。

▲四季品嚐羊肉各有不同感受，羊肉味乾性溫，是四季皆宜的肉類食材，是最適合進補的養生食材，而雲林縣國產羊肉一年產值超過2億5千萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

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