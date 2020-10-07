桃園翁騎電動車沒電卡路中　巡警及時援助護送安置

▲高齡94歲的郭姓阿伯6日下午獨自騎乘電動代步車外出訪友，但騎到一半突然沒電卡在路中，巡邏員警經過詢問原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區94歲的郭姓阿伯6日下午騎乘電動代步車外出，行經新光路時突然沒電，人車卡在路上不知所措，剛好巡邏員警經過發現後趕忙將人車帶往路旁詢問，郭對於員警詢問無法回應，只說「車，沒電了」，員警及協助郭在路旁休息，確認其身分與住家地址後再通知家人，郭兒子到場後直呼，中午出去到傍晚仍未看到人影，還好員警熱心安置及時送回。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶指出，住在平鎮區延平路94歲的郭姓阿伯，平常喜歡騎乘電動代步車外出，6日天候放晴外出訪友，出門前疑似忘記幫電動車充電，一路騎到新光路二段附近，電動車電池耗盡卡在半路上，郭未帶手機，本身行動也不便，只好呆坐電動車上一臉無奈，因附近車流量大，有路人報警處理。

▲高齡94歲的郭姓阿伯6日下午騎乘電動代步車外出卻沒電卡在半路，員警經過詢問原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

恰好，宋屋派出所警員楊捷翔、王鈞民巡邏經過新光路二段，發現郭一臉緊張坐在電動車上，隨即將人車移至路旁主動詢問，郭姓阿伯直說電動車「沒電啦，回不了家」，但對員警詢問住址與姓名等內容卻無法回答。

▲高齡94歲的郭姓阿伯6日下午獨自騎乘電動代步車外出訪友，但騎到一半突然沒電卡在路中，員警通知家人到場領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警利用人臉辨識系統查出郭姓阿伯身分，順利聯繫其家人，老翁兒子接到警方通知趕抵現場，見到爸爸平安無恙直呼「中午出門，到傍晚還未回家，家人急得到處找」，還好員警及時協助安置，沒有發生意外，感謝員警熱心助人。

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