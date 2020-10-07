3屁孩組「火攻團」封路叫陣！燃汽油彈狂轟炸　嗆女友哥：踹共　

▲謝姓男子與女友哥哥互嗆，憤而揪多位友人助陣，去年9月某日凌晨在龜山區女友哥哥住處附近丟擲汽油彈威嚇挨告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市謝姓男子與邱姓女友哥哥互有心結，去年9月發生口角後，謝男邀集林姓、田姓與王姓等多名友人助陣，謝以自製汽油彈在邱位於龜山區住處前占用道路怒嗆，邱男出面後，謝手持信號彈引燃汽油彈丟擲在道路上威嚇引燃，還差點波及路過車輛，龜山警方會同消防人員到場後，謝等人一哄而散；桃檢7日偵結，將謝等3人依妨害公眾往來安全罪嫌提起公訴，並追緝在逃同案王姓男子到案說明。

檢警調查，21歲的謝姓男子與邱姓女友哥哥互有嫌隙，雙方互動不佳，去年9月間兩人發生口角，謝男不滿遭嗆，遂於同月25日深夜11時許揪集20歲林姓男子、19歲田姓男子與王姓男子與其他姓名年籍不詳等男子，分別騎車到邱男位於龜山區東萬壽路住處前叫陣。

▲謝姓男子去年9月揪集多位友人在龜山區女友哥哥住處附近丟擲汽油彈威嚇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

謝男等人到場後打電話給邱男要求出來面對，其餘友人將機車車牌以口罩遮住並占用道路，雙方互嗆後，謝男手持已引燃之信號彈向邱男威嚇叫囂，另一姓名不詳男子則丟擲自製汽油彈在道路上引燃，差點波及路過的小貨車，龜山警分局獲報後會同消防人員到場，謝等人瞬間鳥獸散，警方在現場查扣打火機1個、已燃燒之信號彈1顆、已燃燒汽油彈玻璃瓶等證物，並調閱現場路口監視畫面循線拘捕謝等人到案。

謝男在檢方偵訊時坦承揪林姓、田姓男子，攜帶信號彈等到現場，向邱男叫囂與丟擲自製汽油彈等犯行；檢方並根據路過證人行車紀錄器拍下丟擲汽油彈燃燒瞬間畫面，當時濃煙密布，差點波及小貨車，迫使小貨車跨越槽化線離開現場之事實，桃園市消防局則公布火災現場報告、勘查紀錄與火災鑑定報告，認定確屬人為縱火，檢方根據相關證據，偵結依妨害公眾往來安全罪嫌將謝等3人提起公訴，並續追在逃王姓男子。

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