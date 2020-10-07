台灣首顆全自主科學立方衛星亮相　中央大學「飛鼠號」12月升空

▲由中央大學太空科學系團隊自主研發的「飛鼠號立方衛星」（IDEASSat）7日亮相，研發團隊表示，將在今年12月發射升空。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

由中央大學師生團隊自主研發的「飛鼠號立方衛星」（IDEASSat）7日亮相，負責研發的太空科學系教授張起維表示，太空科技日新月異，小型人造衛星日漸受到國際重視，飛鼠號是一顆3U立方衛星，為監測人造衛星飛行的低地球軌道太空天氣而誕生，預計今年12月在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射升空，可望成為台灣探測天氣好幫手，並提升台灣的太空科技實力。

張起維教授指出，「飛鼠號」由中央大學團隊與多國科技人才合作開發，團隊的主要成員為中央大學學生與多位他校教師、工程師協助指導，命名主要依據參考中央大學吉祥物松鼠，以衛星在太陽能板與天線彈射後類似飛鼠的樣貌而命名。

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▲ 中央大學太空系張起維教授指出，「飛鼠號」科學酬載、電力次系統、衛星電腦等結構均由中央大學團隊自製研發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「飛鼠號」立方衛星主要任務是探查地球500公里高度軌道的電離層結構，透過衛星軌道變化以了解空氣阻力的影響與變化，飛鼠號的科學酬載、電力次系統、衛星電腦、飛行軟體與結構等，皆由中央大學團隊自行研發製作，搭配其他外購通訊與控制系統，再由團隊學生學習操作並與其他次系統進行整合，學生參與此任務後可了解發展太空系統對評估、設計、整合、測試要求的嚴謹程度，對測出並改正風險等要求，成為我國新一代太空科技專家之歷程。

為滿足衛星控制、科學資料傳輸需求，「飛鼠號」使用業餘無線電頻段發送指令與追蹤訊號發射，並以傳輸速度較快的頻段回傳龐大資料，飛行軟體亦會自主判斷衛星是否進入通訊軌道範圍，並將天線指向地面站建立通訊等連結。

▲「飛鼠號」名稱取自中央大學的吉祥物松鼠，以及衛星在太陽能板與天線彈射後類似飛鼠模樣命名。。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中央大學指出，「飛鼠號」預計今年12月由SpaceX的獵鷹9號運載火箭（Falcon 9）以共乘的方式，在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射到高度500 公里之太陽同步軌道，後續則由中央大學衛星團隊進行飛控、追蹤與科學資料接收分析；透過「飛鼠號」任務導引，中大師生團隊不僅能獲得衛星系統工程實作經驗，也可大幅拓展中央大學在太空科學研究能力與與台灣太空產業界連接。

此外，目前中央大學已整合原有的太空科學工程所與大氣系太空組，成為全國第一所「太空科學與工程學系」，與2年前新成立「太空科學與科技研究中心」繼續進行衛星科技應用太空天氣研發與產學合作。

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