雙十連假限定四天！超商特大美式、拿鐵、黑糖珍珠撞奶第二杯半價

▲小7超商連假推出飲品第二折半價優惠。（圖／業者提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

迎接雙十連假，超商業者推優惠搶連假商機，小7推出CITY系列現調飲品優惠，國慶假期咖啡、黑糖珍珠撞奶等飲品任選第二杯半價優惠，萊爾富也推出國慶早餐優惠包子加咖啡合購價只要59元。

▲連假特別優惠。



迎接雙十連假，飲料也推出專屬優惠，超過5,800間實體門市，10月8日至10月11日推出CITY CAFE特大美式、特大拿鐵、現萃茶四季春青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選第二杯半價優惠，不限冰熱。

▲線上寄杯現省420元起。



另外也可線上預購寄杯服務，10月8日至10月10日，大美式32杯1,010元，相當於現省430元；大拿鐵26杯1,010元，現省420元，冰、熱各限量10萬組。

根據7-ELEVEN統計，氣溫每下降1度，CITY CAFE每天就能多賣出3萬杯，邁入10月天氣漸涼，預估熱杯占銷售將提升近6成。因此官方自9月起開始提供「CITY系列飲品冰、熱飲互換兌領服務」，如CITY CAFE、現萃茶、珍珠系列飲品寄杯兌領時，同口味、同價位、同規格可進行冰、熱飲互換，目前共約10品項，讓民眾依喜好隨時自由選擇。

▲萊爾富推出國慶早餐組合咖啡+包子合購價59元。（圖／業者提供）



萊爾富也看好雙十連假商機，攜手「松包子」推出國慶早餐組合，主打兩款聯名冷藏肉包「松包子炭火燒肉包」和「松包子三星蔥肉包」，即日起至10月20日前，選擇任一款指定肉包加Hi Café中冰拿鐵咖啡或大冰美式咖啡享合購價59元。10月9日推出「不限會員Hi Café大冰／熱美式咖啡、大冰／熱拿鐵咖啡同品項買5送5」。

＊7-ELEVEN實體門市優惠一覽：

優惠時間：10／8～10／11

CITY CAFE特大美式、特大拿鐵、現萃茶四季春青茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，任選第二杯半價（不限冰熱）

＊行動隨時取「CITY現調飲品系列」優惠一覽優惠一覽：

優惠時間：10／8～10／10

CITY TEA四季春青茶(冰/熱)40杯 1010元

CITY TEA英式紅茶(冰/熱) 40杯 1010元

CITY TEA經典純奶茶(冰/熱)28杯 1010元

CITY CAFE大美式(冰/熱)32杯 1010元

CITY CAFE大拿鐵(冰/熱)26杯 1010元

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)10杯410元

優惠時間：10／9～10／11

CITY CAFE特大美式 買10送10

CITY TEA現萃茶經典純奶茶(冰/熱) 買10送10