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昌鴻估今轉中颱！周五大轉彎「定格外海2天」　災害預報士吐擔憂

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天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

▲氣象局觀測，昌鴻颱風今晨2時中心位置在台北東方1560公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，輕度颱風昌鴻最快今天（7日）增強為中度颱風，預估周五來到琉球群島東方海面將北轉，對台灣影響不大。災害預報士、天氣風險公司總監賈新興則提醒，當颱風接近日本四國時，幾乎定格在外海2天，這對日本來說不是好消息。他也分析昌鴻不來台灣的一喜一憂。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍是東北風影響，桃園以北有些降雨機率，但水氣以大台北東側和宜蘭較明顯，花東也有零星降雨，桃園以南為多雲到晴，南部山區午後有少部分短暫陣雨，但不是很明顯；北部高溫約25至27度，花東約28至30度，中南部約33度。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今到下周都是東北風影響，不過，今和周四水氣不是很多，但周五、周六稍微多一些些，北部、東半部有局部降雨，國慶連假若在北東活動要攜帶雨具；中南部未來一周都是多雲到晴、白天溫暖稍熱、早晚日夜溫差大的天氣型態。

劉沛滕表示，昌鴻今晨2時中心位置在台北東方1560公里海面上，滿穩定往西北西移動，預估周五來到琉球群島東方海面，屆時先放慢北轉往東北，朝日本南方近海東北轉，因轉彎幅度較大，暴風半徑也不會影響到日本陸地。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼昌鴻颱風周五將北轉。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，雖昌鴻對台灣影響不大，但周四至周六北部、東半部和馬祖可能有長浪，連假期間海邊活動要注意安全；周日東北風稍減弱，天氣比較穩定；下周一東北風又增強，北部、東半部有雨。

賈新興6日在臉書說，昌鴻預報的趨勢大致穩定轉向日本，當它接近四國時，幾乎定格在外海2天，這對日本來說不是好消息；昌鴻對國慶假期的天氣已無影響，這是一喜，擔憂的仍是降雨不足，單靠東北季風帶來的降雨仍舊不夠。

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